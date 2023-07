Prevaranti želijo prejemnike sporočila s klikom na priloženo spletno povezavo preusmeriti na lažno spletno stran NLB, na kateri od njih zahtevajo vnos zaupnih osebnih podatkov. Tako pridobljene podatke po pojasnilih banke zlorabijo za izvrševanje nepooblaščenih plačilnih transakcij, ki bremenijo njihov bančni račun.

»Na takšna SMS-sporočila se ne odzovite in jih enostavno izbrišite,« so zapisali v sporočilu za javnost.

»V primeru, da prejmete e-sporočilo ali SMS-sporočilo, ki vsebuje povezavo na spletno stran, na kateri od vas zahtevajo vnos osebnih podatkov oz. varnostnih elementov (uporabniško ime, geslo, enkratno geslo OTP, številko plačilne kartice, CVC-kodo), ne kliknite na povezavo in ne vpisujte svojih podatkov. Še posebej bodite pozorni, če v sporočilu od vas zahtevajo takojšen oz. čimprejšnji odziv, in v primerih, da sporočilo ni posledica vaših predhodnih aktivnosti, npr. nakupa,« so dodali.

Priporočajo, da komitenti do spletne banke dostopajo preko spletnega portala https://www.nlb.si oziroma da povezavo za dostop do spletne banke sami vpišejo v spletni brskalnik. Plačila s kartico naj izvajajo le na zaupanja vrednih oz. preverjenih spletnih straneh trgovcev.

Če so svoje osebne podatke oz. varnostne elemente že vnesli na lažno oz. sumljivo spletno stran, v NLB svetujejo, da s pomočjo bančnih strokovnjakov njihovega kontaktnega centra prek video klica ali telefonskega klica na številko (01) 477 20 00 blokirajo uporabo elektronskega bančništva.