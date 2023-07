Olimpija, ki je imela novo podobo dresov, je tekmo začela z le enim od šestih novincev. To je bil centralni branilec Muhamedbegović, ki naj bi zapolnil vrzel po odhodu Crnomarkovića, vsi ostali so bili člani šampionske zasedbe, ki jo je oblikoval trener Albert Riera. Hajduk, ki je na pripravah na Bledu, je tekmo začel s skoraj najmočnejšo zasedbo, v kateri je bil tudi slovenski reprezentant Mlakar v vlogi vodje napada, na klopi pa je bil prvi zvezdnik ekipe Livaja. Vzdušje je bilo kot na derbijih, saj je bilo na tribuni 6000 glasnih gledalcev (vsaj 1000 jih je bodrilo Hajduk), torej precej več kot na proslavi naslova slovenskega državnega prvaka.

Hrvaški podprvak Hajduk je bolje začel tekmo in Ljubljančani so bili v prvih 20 minutah v podrejenem položaju, saj so se predvsem branili in tekali za žogo. Ob dveh priložnostih Splitčanov je dobro reagiral vratar Vidovšek. V zelenih dresih sta bila proti rojakom posebej motivirana Bristrić in Posavec, ki pa sta bila na trenutke v želji po dokazovanju preveč sebična. Olimpija, ki je pretila iz protinapadov in prekinitev, je bila premalo zbrana v zaključkih akcij. Novi trener Olimpije Joao Henriques je ob polčasu opravil kar šest menjav, ki pa niso prinesle trdnosti v obrambo, saj je Hajduk dvakrat izigral obrambo gostiteljev, a so bili Dalmatinci nenatančni pri zaključnih strelih. Po uri je trener gostov Ivan Leko zamenjal celotno enajsterico in navijači gostujočega moštva so bili navdušeni, ko je s kapetanskim trakom zaigral njihov ljubljenec Livaja. Priložnost tekme je za Hajduk s slabo rešitvijo zapravil Šošić, ki je v lanski sezoni kot posojeni nogometaš igral za Radomlje. Ko je igra postajala vse bolj raztrgana, je novinec Nemanja Motika v 74. minuti dosegel gol za Ljubljančane s strelom v prazno mrežo po hudi napaki vratarja Sulića s slabim izbijanjem žoge.

Olimpija bo do začetka kvalifikacij za ligo prvakov odigrala še dve pripravljalni tekmi, in sicer obe v sredo, 5. julija, z drugoligašema Primorjem in Rudarjem iz Velenja. Prva tekma prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov z Valmiero bo v torek, 11. julija, ob 20. uri v Stožicah.