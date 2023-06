Art Basel, zanesljiv pokazatelj tržnih gibanj

Med 15. in 18. junijem je v švicarskem Baslu potekal že 52. Art Basel, nesporno najpomembnejši sejem sodobne in moderne umetnosti. Na sejmišču mesta ob Renu se je letos zbralo 284 galerij, ki so skupaj predstavile dela več kot 4000 umetnic, umetnikov in umetniških skupin iz Evrope, Azije, Afrike ter Severne in Latinske Amerike.