Reševalci in policija v ruševinah iščejo morebitne žrtve, doslej pa so oskrbeli več deset poškodovanih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na severu ameriške zvezne države Teksas je po poročanju britanskega BBC v neurjih in tornadih umrlo sedem ljudi, v Arkansasu pet, v Oklahomi dva, v Kentuckyju pa en človek.

Več delov ZDA so v noči na soboto prizadeli tornadi, ponekod pa je padala toča v velikosti teniške žogice. V Oklahomi je bil eden od tornadov po prvih ocenah tretje stopnje na petstopenjski lestvici. Tornadi te klasifikacije lahko dosežejo hitrost do 265 kilometrov na uro.

Po podatkih ameriške televizijske mreže CNN je bilo v nedeljo zvečer brez elektrike skoraj 500.000 ljudi v devetih ameriških zveznih državah. V več regijah so razglasili izredne razmere.

The tornado died over my field and dumped everything. It’s unbelievable how much debris it carried as far as it did. pic.twitter.com/uUCYYG9K2t