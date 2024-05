»Od nesreče so minili že trije dnevi in sedem ur, tako da pravzaprav tekmujemo s časom, drugo vprašanje pa je, koliko bomo lahko ljudi spravili na varno,« je za AFP dejal uradnik agencije ZN za migracije Serhan Aktoprak. Povedal je še, da reševalci delajo v nevarnih razmerah, saj se plazišče še ni umirilo.

»Razmere ostajajo nestabilne, saj se zemeljski plaz še naprej počasi premika, kar predstavlja stalno nevarnost tako za reševalne ekipe kot za preživele,« je v pismu uradu ZN v prestolnici Port Moresby danes opozoril tudi državni center za nesreče.

V njem so tudi zapisali, da je zemeljski plaz, ki se je v petek zgodaj zjutraj utrgal z gore Mungalo v provinci Enga, v odročni hribovski vasi pod seboj pokopal več kot 2000 ljudi.

Opozorili so še, da je zemeljski plaz uničil številne stavbe, vpliva pa tudi na preskrbo s hrano in gospodarstvo. Dodali so, da je zaradi zemeljskega plazu tudi blokirana glavna cesta do rudnika Porgera.

Zaradi razsežnosti katastrofe so bili potrebni takojšnji in skupni ukrepi vseh akterjev, je navedel urad. Ob tem je pozval Združene narode, naj o najnovejših razmerah obvestijo razvojne partnerje Papue Nove Gvineje in druge.

Prizadeto območje je tako odročno, da je do njega mogoče priti skorajda izključno po zraku.

Območje, kjer se je sprožil plaz, sicer leži južno od ekvatorja, kjer so pogosta močna deževja. Marca je zaradi zemeljskega plazu v bližnji provinci umrlo najmanj 23 ljudi.