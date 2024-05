V torek dopoldne se bodo krajevne padavine začele pojavljati v večjem delu države. Vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju 16, najvišje dnevne od 15 do 21, na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji do 23 stopinj Celzija, poroča Arso.

Obeti: Do srede zjutraj bo rahel dež povsod ponehal, čez dan se bo jasnilo. V četrtek se bo od zahoda znova pooblačilo, dež se bo čez dan širil proti vzhodu.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, severnim Sredozemljem in Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska motnja je od zahoda dosegla Alpe in bo jutri vplivala na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma sončno, v hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. V torek se bo pooblačilo, krajevne plohe in nevihte bodo zajele večino sosednjih pokrajin.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden. V torek se bo vremenska obremenitev prehodno povečala.