Pravijo, da mora vsak pravi Slovenec enkrat na Triglav. Mi dodajamo, zakaj pa ne še na Franjo. Priljubljena kolesarska prireditev namreč poteka že od leta 1982, Slovenci pa so jo vzeli za svojo. Nič drugače ne bo letos med 7. in 9. junijem, ko bodo ceste preplavili kolesarji, po predvidevanjih blizu 7000.

Od Franje do Toura, pravi znani slogan. Nič čudnega, med udeleženci in zmagovalci sta bila tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki danes krojita vrh svetovnega kolesarstva in sta med bolj zaslužnimi, da kolesarstvo v Sloveniji sodi med bolj priljubljene športe. »V času kariere se bosta maratona težko udeležila, kasneje pa gotovo,« pravi direktor dogodka Gorazd Penko, ki je prepričan, da bo na kolo sedlo 20 odstotkov več ljudi kot lani. Tudi zato, ker bo prvič po letu 2019 in covidu na sporedu tudi kronometer, in sicer na trasi Ljubljana–Domžale–Ljubljana. Zanj je rezerviran petek, start bo ob 16. uri. Dan kasneje bodo vse bolj priljubljena Barjanka (ob 8. uri), družinsko-šolski maraton (ob 16. uri) in otroški kolesarski izziv (ob 16.30), v nedeljo pa nato še mali (ob 10.30) in veliki maraton (ob 9. uri). Slednji je tudi del svetovne serije maratonov, prek njega si je mogoče zagotoviti vstopnico za svetovno prvenstvo amaterjev. »Tudi zato merjenje časa ostaja. Kdor bo želel dirkati, bo dirkal, kdor bo želel samo uživati, bo užival,« še dodaja Penko.

Da je takšen dogodek sploh mogoče organizirati, pomaga številna ekipa organizatorjev in prostovoljcev, v kateri je neverjetnih 2600 ljudi. »Vsi skrbimo, da je Franja nepozaben in varen dogodek za vse udeležence. Veselimo se, da bomo v treh dneh na šestih trasah Franje pozdravili tako vrhunske kolesarje kot tiste, ki vožnjo s kolesom šele spoznavajo. Prav vsak udeleženec in tudi vsi navijači, ki ob progah vneto spodbujajo kolesarje, namreč poskrbijo, da Franjina zmagovalna energija živi in se širi v drugem junijskem vikendu in tudi vse leto. Nam pa daje dodatni zagon, da poskrbimo, da Franja vsako leto s pestrostjo kolesarskih preizkušenj, bogatim spremljevalnim programom in dobro obiskanostjo dobiva nove razsežnosti in razveseljuje vedno več prijateljev kolesarjenja,« še pravi Penko, ki bi si želel večje podpore države, saj so stroški policije, ki jih morajo plačati, astronomski. Neuradno se proračun približuje meji pol milijona evrov.

In kdo je idejni oče maratona? Dejansko sta dva, a Zvoneta Zanoškarja ni več med živimi, satirik Tone Fornezzi pa ima na hrbtu že devet križev, toda še vedno odličen spomin. »Pred 40 leti je bilo v Evropi že nekaj maratonov, pri nas pa še ne, je bilo pa veliko kolesarjev. Od tod ideja. Gre za velik praznik vseh slovenskih kolesarjev,« je prepričan priljubljeni Tof, ki je na Franji zmagal v svojem tretjem nastopu. Organizatorji so razkrili, da bodo absolutni zmagovalci posameznih dirk prejeli posebne kolajne, ki bodo imele na zadnji strani priložnostno gravuro Tofove karikature, s čimer se mu bodo zahvalili za soustvarjanje Franje. Na njej je sicer v 42 izvedbah nastopilo kar 166.000 kolesarjev iz več kot 70 držav, deset kolesarjev pa je prevozilo vseh 42 maratonov. Dogodek bo tudi dobrodelno obarvan, del prijavnine bodo namenili akciji Deželak junak.