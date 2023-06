Razstava slikarja Toneta Kralja: Tihi kritik totalitarističnih režimov

V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije nocoj odpirajo letošnjo največjo občasno razstavo s slikarskimi deli Toneta Kralja iz časa druge svetovne vojne. Največ zanimanja bo verjetno požela do sedaj delno prekrita slika Panem et circenses (Kruha in iger), ki je v bistvu hrbtna stran slike Streljanje talcev, 13. 10. 1942. Razstava bo na ogled do 10. decembra.