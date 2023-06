Peticija proti naslavljanju!

V rubriki N. N. smo pred tednom dni pisali o podpredsednici državnega zbora in poslanki Socialnih demokratov Meiri Hot, ki je 23. maja v svoji razpravi v državnem zboru kar 28-krat uporabila glagol nasloviti. Naslavljanje pa se širi še naprej. V okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja bo potekal posvet Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij (narave), kako jih nasloviti v praksi? V vabilu na posvet so nato še sedemkrat uporabili isti glagol, saj bodo naslavljali prav vsi govorci, vključno z dvema ministroma in ministrico.