Naša odprava je, ko gre za pico, polna velikih upov. Ko smo izbirali kraj, kamor se bomo podali na lov za dobrimi picami, je eden od njenih članov, ki se rad zabava z nemškimi skovankami, vzkliknil: »Po nemško se namesto veliko reče groß. Upamo pa lahko tudi po slovensko: pojdimo torej v Groß-uplje!« In smo šli in se nismo ustavili, dokler nas k temu ni prisilila cestna zapora, saj v Grosupljem obnavljajo cesto skozi središče mesta. Zadnji hip, preden bi s starim službenim fordom zapeljali naravnost pod valjar, smo zavili in skoraj skočili na parkirišče v neposredni bližini našega cilja na Kolodvorski cesti.

Iz razmeroma mlade picerije Antica diši na daleč, in ko popotnik vstopi, se znajde v izjemno okusno urejenem lokalu, ki se ponaša tudi z neverjetno svetovljansko ponudbo napitkov in koktajlov. Nič čudnega, saj je njegov lastnik navdih iskal po širnem svetu, največ v ZDA. Zelo izbrani so tudi kozarci in drug inventar, še posebno izbrano pa je osebje. Pice v Antici med drugimi mojstri peče Zoran Klarić, ki je na državnem prvenstvu Naj picopek Slovenije osvojil bron.

Vreme je bilo prijetno, zato smo sedli na čedno teraso in med dvajsetimi picami napolitanskega sloga izbrali tri. Obvezno margerito, poleg nje pa še pekorino z ovčjim »parmezanom« pekorinom romanom z zaščitenim geografskim poreklom, rumenimi paradižniki, vloženimi v slanici, polsuhimi rdečimi češnjevimi paradižniki in baziliko. Tretja pica je bila hišna, lanska tekmovalna zmagovalka Antica s popraženimi jurčki, jelenovim pršutom, brusničnim džemom, grana padanom, timijanom in rukolo.

Pice po pričakovanjih, čeprav so bila ta zelo visoka, niso razočarale. Testo je bilo vrhunsko, enako lahko trdimo za sestavine, kombinacija pa je bila sploh odlična. O njih in še čem smo pokramljali z lastnikom Markom Krezičem. »Testo delamo z minimalno količino suhega kvasa, zori in vzhaja najmanj 24 ur, včasih do 48 ur, kar je za našo recepturo optimalno. Uporabljamo razmerje dveh vrst vrhunske neapeljske moke, hidracija je 67-odstotna, kar da testu puhasto, zračno sredico in hrustljavo skorjo. Pelati so san marzano s certifikatom, mocareli sta kravja in bivolja. Vse sestavine prihajajo iz zibelke pice, nekatere imajo zaščiteno geografsko poreklo, kar je označeno na jedilniku.« Zdaj vemo, zakaj se v Grosuplje na pico vozijo celo Ljubljančani. Sploh kadar denimo v Peruzzi zmanjka prostora …

