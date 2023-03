Minuli teden smo poročali o državnem prvenstvu picopekov, ki je potekalo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Mojstrovine, ki smo jih tam pokušali skupaj z obiskovalci sejma GASTexpo, so nam ostale v prijetnem spominu in še preden bi jih utegnili pozabiti, smo se podali v matične picerije najbolje ocenjenih picopekov in preverili, kakšne pice pečejo v resnici. Na pot sva se nenapovedano in pod krinko (še dobro, da je bil ravno čas pusta) podala podpisani kot eden od štirih sodnikov na državnem prvenstvu ter Aleš Rekar, predsednik Sekcije picopekov in glavni promotor kakovosti na področju pice pri nas. Malce nama je šlo na roko dejstvo, da sta piceriji, kjer pečeta najbolje uvrščeni in druga najbolje uvrščena, na Obali, kar glede na neposredno bližino Italije pravzaprav ni čudno.

Srebrni vulkan v Luciji

Tako sva najprej obiskala še niti eno leto staro picerijo Vesuvio v Luciji in naročila – eno margerito »na pol«. Zakaj ravno margerito? Ker je to kraljica vseh pic in kdor zna pripraviti zares okusno in sočno pico margerita, tudi z drugimi nadevi ne bo imel težav. Bila sva prva gosta tisti dan in med čakanjem sva si dobro ogledala izjemno okusno urejen lokal. Eden tistih, ki so zares domišljeno opremljeni do zadnje podrobnosti; ničesar preveč in niti ene stvari premalo. Sredi prostrane in zračne picerije stoji orjaška peč na plin, prava krasotica, v njej pa se kot kakšen velikanski mlinski kamen vrti vedno ravno prav ogreta debela plošča, na kateri se kot na vrtiljaku obračajo pice, kar pripomore, da se z vseh strani enakomerno zapečejo. Prava paša za oči vsakega picoljuba, ki lahko opazuje, kako se v dobri minuti rob pice dvigne in hrustljavo zapeče ter nazadnje dobi tiste temne pegice, značilne – pravzaprav obvezne – za pravo neapeljsko pico. Vsak pravi picopek ve, da je prvo pico v dnevu najtežje speči, saj se je treba najprej »navaditi« na peč, predvsem na njeno ogretost. No, največji vulkan v Luciji na tešče ni zatajil, izbruhnil je odlično, ravno prav pečeno, sočno in okusno pico, ki bi lahko imela kvečjemu kakšno pegico več. Testo, ki sva ga rezala z izvrstnimi noži, ni imelo nobenega vonja po kvasu, kar smo mu sodniki seveda šteli v velik plus že na tekmovanju. Skratka, pica je potrdila in upravičila vrhunsko uvrstitev na državnem prvenstvu. Vse skupaj pa sta zaokrožila še prijeten lokal in profesionalna ter prijazna postrežba, ki se ni zmrdovala nad skromnim naročilom, eno samo margerito za 9,50 EUR in mineralno vodo​ za dve osebi. Šele ko sem začel postreženo delikateso fotografirati, sva bila s kolegom razkrinkana in k mizi se je prismejala srebrna Nikolina Blaževska, ki je v Vesuviu vodja kuhinje. O svojih picah je povedala: »Testo je zorjeno 48 ur, včasih tudi več, odvisno od vremenskih pogojev, s 75–80 odstotki hidracije. Vse sestavine nam dobavlja podjetje, specializirano za neapeljske pice, in so odobrene s certifikatom 'vera napolitana'. Uporabljamo samo najboljše, vedno iste znamke mocarele in burate, enako je s paradižniki, seveda pelati san marzano najboljše znamke iz Neaplja. Tudi druge sestavine, kot je pravi parmezan, zorjen 16 mesecev, kuhan in parmski pršut, tudi zorjen 16 mesecev, bolonjska mortadela ..., so najboljše, kar jih je mogoče dobiti na trgu in jasno označene tudi na jedilnem listu. Številne so z zaščitenim geografskim poreklom. Zelenjavo pa seveda kupujemo od lokalnih pridelovalcev.« Zdaj vemo, kam na Obali na pravo napolitano!

Izolski hiši pice po bronu še zlato

Izjemno zadovoljna nad okušenim, videnim in slišanim sva se podala čez dva hriba, najprej čez Lucan v Strunjan in od tam skozi čudovit pinijev drevored čez Belvedere v Izolo. Na drugem delu malice (po službeni dolžnosti, a kar se mora, ni težko) sva se ustavila v piceriji Casa della pizza, zelo prijetnem lokalu, okusno opremljenem v rustikalnem slogu. Nekoč je na istem mestu deloval Moby D​ick. Tudi tu sva naročila enako in prijazno sva bila postrežena. Brez zmrdovanja, češ, dva dedca, pa vsak pol margerite in radensko. Pa nisva bila maskirana v Škota, niti v Gorenjca. Prineseno na mizo naju je sprva malce presenetilo, saj pica iz vrhunske električne peči ni bila v neapeljskem slogu kot na prvenstvu. Ampak nič hudega, tam je šlo le za picopeke, tu gre tudi za picerijo. Pica je bila kljub drugačnemu slogu vrhunska, okusna, ravno prav hrustljava in sočna. Takšno sva tudi pričakovala. V delikateso nisva utegnila niti dobro zarezati, ko je k mizi stopil sam državni prvak Igor Volk in se zarežal, saj naju je prepoznal. Le kdo drugi bi naročil margerito za 7,90 EUR in jo tako vestno fotografiral, obračal, tipal in vohal ... Vprašala sva ga, katerih pic prodajo največ. »Največ gre pri nas pice bronzata, s katero smo v letu 2020 osvojili tretje mesto na državnem prvenstvu. Na njej so poleg pelatov in bivolje mocarele še goveji pršut (bresaola), sir stracciatella, rumeni češnjevi paradižniki, lističi parmezana, balzamična glazura in rukola. Seveda so vse sestavine prvovrstne, od najboljših italijanskih dobaviteljev. In kaj še pravijo v Casa della pizza o svojih dišečih paradnih kobilah? »Po naših picah iz vrhunskih sestavin vas ne bo tiščalo v želodcu in ne boste žejni. Naše testo vzhaja 48, včasih tudi 72 ur in ne uporabljamo kvasa, ampak iz Italije dobimo kvasni nastavek, 'lievito madre'. Tako se se razvijejo pravi encimi, okusi, svoje naredijo naravni kvasi in zato ne trpi želodec.« Pošteno. In potrjeno!

Svetovljanski bron v Grosupljem

»Si kaj razmišljal o današnji večerji,« me je vprašal kolega Rekar. »Po moje bo pica,« sem mu odvrnil, odobravajoče je pokimal in sedla sva v črno službeno alfo (izbrati katero drugo znamko za križarjenje med vrhunskimi picerijami bi bilo skrajno neresno) ter se zakadila v dir proti Grosupljemu. Iz razmeroma mlade picerije Antica diši na Kolodvorski cesti in ko popotnik vstopi, se znajde v izjemno okusno urejenem lokalu, ki se ponaša tudi z neverjetno široko, naravnost svetovljansko ponudbo napitkov. Močno se pozna, da je njegov lastnik navdih iskal po širnem svetu, največ v ZDA. Zelo izbrani so tudi kozarci in drug inventar. »Eno margerito, prosim, in ne je razrezati,« sem dejal ustrežljivemu natakarju, za katerega se je zdelo, kot da se je pretvoril v eno samo veliko uho za želje gostov. In zdelo se mi je kot odmev, kot da sem enako naročilo že nekje slišal, in to dvakrat. Tudi tu je krinka uspela in šele ko je nož zarezal v vrhunski izdelek, je izza peči na drva nasmejan pomahal Zoran Klarić, ki si je na državnem prvenstvu pripekel bron. Margerita po pričakovanjih, čeprav so bila ta zelo visoka, ni razočarala. Še več – popolnoma je upravičila vrhunsko uvrstitev. Ker je bila v Antici gneča (na mizo je bilo treba malo počakati, saj precej gostov pride tudi iz Ljubljane!), bronastega mojstra raje nisva motila in sva o picah pokramljala z lastnikom Markom Krezičem. »Testo delamo z minimalno količino suhega kvasa, zori in vzhaja najmanj 24 ur, včasih tudi do 48 ur, kar je za našo recepturo optimalno. Uporabljamo točno določeno razmerje dveh vrst vrhunske neapeljske moke, hidracija je 67-odstotna, kar da testu puhasto, zračno sredico in hrustljavo skorjo. Pelati so izključno san marzano s certifikatom, mocarele uporabljamo dve vrsti, kravjo in bivoljo. Vse sestavine prihajajo seveda iz zibelke pice, nekatere imajo zaščiteno geografsko poreklo, kar je jasno označeno tudi na jedilniku.« In katere pice prodajo največ? »Poleg klasike so zelo priljubljene malo drugačne, gurmanske pice, še posebej pa sezonske.«

Razkrili smo vam tri picerije, v katerih boste zanesljivo uživali v vrhunskih okusih in dobrem vzdušju. S tem vas želimo tudi malce pripraviti na našo veliko akcijo Naj picerija slovenije, v kateri boste lahko glasovali za svojo naj picerijo kjer koli po državi, s čimer si boste lahko prislužili kakšno lepo nagrado. Več o tem kmalu v Nedeljskem dnevniku in na teh straneh.