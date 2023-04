Ko je naša odprava minuli torek na kratkem sestanku pred odhodom na teren odprla šolski zemljevid Slovenije, je podalpski kokoški nekaj padlo v oko. Smetka, ki se je vzela od kdove kod, je padla namreč ravno na mesto, pod katerim z debelo piše Murska Sobota. Podpisani priznam, da v prestolnici Prekmurja še nikdar nisem pokusil pice; pravzaprav se ob tamkajšnji značilni kulinariki nanjo ne bi niti spomnil. Ampak smet v kurjem očesu je bila znamenje – nemreš si sam souditi – in padla je odločitev. V Prekmurje jo bomo užgali na pico, pa bo, kar bo! In smo šli, spotoma pa poklicali nekaj domorodcev in jih pobarali, kam bi v našem največjem mestu preko Mure kazalo zaviti na obloženo ploščato testo.

Prejeli smo skoraj soglasen odgovor: k Noni! Na Lendavski ulici smo naleteli na gostišče z lično urejeno okolico in veliko pokrito teraso, ki je svojo priljubljenost že na daleč pokazalo s polnim, sicer prostranim parkiriščem. In vedeli smo, da smo prišli prav. Prijetna krčma, okusno rustikalno opremljena, do potankosti urejena in čista. Lahko bi rekli, da je pravzaprav opremljena v treh slogih: pivnica, del jedilnice in prostor ob krušni peči, kjer nastajajo pice, so »zunaj«, med domiselno posnemanimi »strehami« in »daljnovodi«, ena jedilnica je v »bodoči športni sobi«, kot pravi lastnik None Smiljan Fekonja, skozi to pa se pride v čudovito Nonino sobo, kjer vidno izstopa zadnja stran vedno tople krušne peči (kar je pozimi še posebno prijetno), po prostoru pa so razporejene stare slike in različni predmeti, da vse skupaj spominja na okusno urejeno staro kmečko izbo. Da prostorne pokrite terase v treh nivojih niti ne omenjamo.

Picerija Nona, ki je hkrati priljubljena gostilna, saj ponuja še druge jedi in res široko izbiro pijač, ni kar tako; je namreč generalna sponzorka močnega ženskega nogometnega kluba – ŽNK Mura Nona. In Smiljan Fekonja je na to zelo ponosen; v nogometnem žargonu bi lahko dejali, da Nonino ploščato testo poganja Murino okroglo usnje. In ponosen je tudi na družinski lokal, ki ga vodi skupaj z ženo in hčerko, visoko šolano gostinko.

Izbira pic z najrazličnejšimi nadevi, tudi ocvirki, je bogata. Kar 38 jih je, od tega dve sladki. Pokusili smo auroro s kuhanim pršutom, rikoto, suhimi paradižniki in rukolo. Nismo se mogli upreti niti pici s sladko skuto in mešanim sadjem, ki je pravzaprav odlična sladica, ponujajo pa tudi čokoladno. Testo, ki ga pripravljajo po lastni recepturi z malo kvasa in vzhajajo 24 ur, se je izkazalo za ravno pravšnje, brez vonja po kvasu in ne preslano, idealno pečeno, rahlo, hrustljavo in okusno. Nadev je bil iz kakovostnih sestavin, uravnotežen, sočen in okusen. Lahko rečemo: vzorna pica brez napake! »Nismo šli na napolitanske pice, želel sem, da nas okolica sprejme, zato se držimo pic, s katerimi je zadovoljna večina,« pravi Fekonja in razkriva, da uporabljajo domačo moko iz lokalnega mlina: »Najbližja nam je in tako si lokalno pomagamo med seboj.« Pošteno!

