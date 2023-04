Notri deluje kakšnih devet resnih picerij, če okrepčevalnic s picami ne štejemo, kar je za razmeroma majhno mesto kar veliko. Nemara celo največ na število prebivalcev pri nas. Morda se sprašujete, kje notri. Gre za posebnost govora Mislinjske doline: če rečejo, da gredo notri oziroma n't'r, vsakdo ve, da to pomeni v mesto Slovenj Gradec. In to mesto ni kar tako! Je namreč kulturna prestolnica Koroške in od leta 1989 mesto glasnik miru OZN, kar pomeni, da se zavzema za ideje manj nasilnega in bolj humanega sveta, v katerem vladata strpnost in medsebojno spoštovanje. Tudi zato se privrženci ene picerije nikdar ne kregajo, kaj šele ravsajo z obiskovalci druge. Enako velja za tamkajšnje lastnike picerij, ki svoje stranke, kadar jih je preveč, raje usmerijo v drugo picerijo.

Med lokale z daljšo tradicijo v starem mestnem jedru Slovenj Gradca sodi Fantom, ki je bil nekoč bar, dolga leta priljubljeno shajališče mladine, nato pa je prerasel v vedno boljšo picerijo, ki se je sčasoma preselila v Hišo Ančka in postala del tamkajšnje kulinarične ponudbe. In Hiša Ančka na Celjski cesti ni kar tako – gre za izjemno okusno opremljen butični hotel s štirimi zvezdicami in stilsko dodelanimi sobami, prostori za razvajanje in sproščanje, s savnami in masažnim bazenom. Vrh tovrstne ponudbe v Slovenj Gradcu.

K temu seveda sodi sodobna restavracija s široko izbiro domačih testenin (rezanci, bigoli, pljukanci, njoki), ki jih vsak dan pripravljajo po lastnih recepturah, z razkošnimi solatami ter izborom jedi, kot so telečja zarebrnica, piščančja tagliata in atlantski losos, čemur so dodali še krasne, »fantomske« pice, edine v neapeljskem slogu daleč naokoli. In kako je Fantom prišel v Ančko? Preprosto: lastnika sta ista, Maja Gabrovec in Peter Uranc. Torej: picerija Fantom ali Ančka? Da ne bo zmede, takoj razčistimo: picerija Fantom, ki deluje v Hiši Ančka.

»V napolitanski piceriji Fantom pripravljamo avtorske pice izključno z drožmi. Testo fermentiramo okoli 40 ur, pečemo pa v peči na drva, namenjeni prav napolitanskemu slogu, pri najmanj 420 stopinjah Celzija. ​To pomeni, da se pica speče že v okoli 90 sekundah,« pravita Maja in Peter in ob tem povesta zgodbo, kako negujeta droži in kdo skrbi zanje, ko sta denimo na dopustu. Droži so namreč resna reč in s tem se ne gre šaliti, zlasti če na njih sloni celotna zgodba picerije. Za vsak primer jih hranita v treh velikih steklenih kozarcih.

Mojster Dalibor, ki se je dobro odrezal že na letošnjem državnem prvenstvu Naj picopek Slovenije, se je dobro odrezal tudi ob našem obisku. Pripravil je šefovo margerito, kar pomeni pico s pelati san marzano in bivoljo mocarelo iz Kampanje, oboje z zaščitenim geografskim poreklom, na njej so še čilijeve nitke, bazilika in oljčno olje. Malce je presenetil le sušeni origano, ki bi ga na tej pici zlahka pogrešali. Testo je bilo dobro fermentirano in seveda brez vonja po kvasu, pica pravilno zapečena, uravnotežena, sočna in okusna. Poleg omenjene je na jedilniku še natanko dvajset drugih pic z domišljenimi kombinacijami okusov (kot so pistacije in mortadela, dimljene piščančje prsi in mlada špinača, salama divjega prašiča in skuta ...) ter duhovitimi imeni. Seveda je na voljo precej dodatkov za tiste, ki si pico radi dodelajo malo po svoje.

In pri Ančki ne bo nihče žejen. Za to poskrbi res dolga vinska karta z zvenečimi imeni iz vseh naših vinskih regij, na voljo je enajst penin in sedem šampanjcev, enega med njimi točijo tudi na kozarec. Pohvalen je tudi izbor piv, ki ga sestavljajo trije domači obrtni pivovarji s svojimi polnitvami, pet samostanskih buteljčnih trapistov in nekaj ležakov, pri čemer sta na prvem mestu svetlo in temno krušovice. Oba seveda točena. Da dolge vrste viskijev, rumov, konjakov, vinjakov, domačih žganj, džinov in drugih napitkov sploh ne omenjamo.

Hiša Ančka je uspešna družinska zgodba in skupaj s svojo hišno picerijo Fantom zares posrečena kombinacija s celostno ponudbo za tiste, ki znajo uživati življenje in to tudi radi počnejo. Seveda pa lahko tja zavijemo tudi mimogrede, le na odlično pico in morda kozarec penine, kot radi počnejo poznavalci, kombinacija je namreč res posrečena in vse bolj priljubljena tudi v Italiji. Ali jo pač po stari navadi poplaknemo s pivom. O tem se v mestu glasniku miru nikdar ne prepirajo.

