Popotnik, ki bi med spoznavanjem lepot Škofje Loke, med drugim tudi gradu, postal lačen in žejen, bi morda povprašal domačine, kje bi se dalo v središču mesta kaj dobrega pojesti. Recimo pico, testenine, lazanjo, piado, solato, kakšno sladico … Zelo verjetno bi ga napotili v Jesharno, saj tja zelo radi zahajajo tudi sami.

Nič čudnega, saj picerija na istem mestu obratuje že nekje od leta 1975, kar pomeni, fda je bila ena prvih v Sloveniji! Že takrat se je imenovala Jesharna, nato je vmes za nekaj let spremenila ime v Valentino, sedanja ekipa pa ji ga je pred 18 leti povrnila v Jesharno. Od kod nekoliko nenavadno ime? Pica ima z jesihom oziroma kisom res bolj malo skupnega. Ampak nekoč, pred davnimi leti, so v tej zgodovinski stavbi, prav v prostorih, kjer deluje picerija, pridelovali kis. A v Jesharni danes prav nič ne diši po kisu, razen v primeru, da si naročite katero od njihovih odličnih solat. Naša ekipa solate ni naročila, saj smo prišli pokusit pico, ampak na sosednji mizi smo videli vzorčen primerek, ki nas je prepričal, da se s solatami ne šalijo.

Še manj pa se šalijo s svojo paradno kobilo – pico.

Pice iz moke, mlete na kamne

Eden od obeh šefov Jesharne ima ustrezen priimek. Šef. Maks Šef. Šef za pico. Povedal je, da testo pripravljajo iz domače moke, mlete na kamne, saj z industrijsko niso bili zadovoljni. Dodajo zelo malo kvasa, testo razdelijo na hlebčke, težke 320 gramov, in pustijo vzhajati vsaj 24 ur. Rezultat je lahko prebavljiva pica, ki ne obleži v želodcu, zato si jo lahko mirno privoščimo tudi zvečer. Rob je tanek, a dovolj napihnjen, mehak in hrustljav, testo je okusno in brez vonja po kvasu.

Pice stare, a zelo dobre šole so v Jesharni ravno prav sočne, izberete si lahko katero od 11 hišnih pic, če imate bolj razburkano kulinarično domišljijo, pa lahko izkoristite edinstveno priložnost in si pico sestavite sami. Postopek poteka tako, da na listu, ki vam ga ob jedilniku prinesejo na mizo, s priloženim svinčnikom označite dodatke, ki jih želite na osnovni pici – testo, pelati in sir. Mogoče je izbirati in kombinirati okoli 50 različnih dodatkov (ob vsakem je označena cena), izberete pa lahko tudi polnozrnato (iz čiste polnozrnate moke) ali brezglutensko testo. Kljub obilici možnosti v Jesharni priporočajo, da si izberete le nekaj dodatkov, sicer se lahko zgodi, da bo namesto pice nastala torta.

Prav o tem je šef Šef povedal anekdoto. Baje sta v Jesharno pred časom hodili dve dami, ki sta si naročali prav posebne pice. Najprej sta presenetili z zahtevkom za dvojno testo, nato pa na listku označili skoraj vse sestavine, toliko, da je na koncu dejansko nastala torta. Cena je bila seveda temu primerna, ampak dami se nista pustili motiti. Vsaka svojo torto, pardon, pico, sta tudi pojedli! In se potem vedno znova vračali. V jesharni ne obsojajo nikogar, a v primeru, da si kdo označi malo preveč sestavin, ga vselej prijazni natakarji vseeno pobarajo, ali misli resno. Saj tako obložene pice navsezadnje ni lahko speči.

Sestavine na picah, ki so ene same, enotne velikosti, so kakovostne, ob tem pa velja omeniti še široko ponudbo pekočih omak različnih butičnih pridelovalcev, krona pa je pekoče olje, ki ga sami pripravljajo iz domačega istrskega oljčnega olja ter čilijev lokalnega pridelovalca. V Jesharni so na voljo tudi različne testenine, posebnost pa so odlične piade. Gre za italijansko jed, nekoliko podobno mehiškim tortiljam. Testo je podobno, a malce debelejše, nadevi pa različni, denimo z zelenjavo, sirom, pršutom, rukolo … Cene so zmerne, pri čemer velja omeniti, da se veliko margerito, torej če na sezamu ne označite nobenega dodatka, dobi za ugodnih 6,90 evra (polnozrnato za 7,90 evra). Skoraj kot v Italiji. Naša odprava se soglasno strinja, da vam obisk vsekakor priporočimo. Odprto je vsak dan, je pa pametno rezervirati mizo, saj utegne biti predvsem ob koncu tedna precej zasedeno.

