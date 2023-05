V tretje gre rado. Tako bržkone razmišljajo pri Interju pred današnjim prvim polfinalnim obračunom z večnim mestnim tekmecem Milanom. Kluba sta se v izločilnih bojih lige prvakov doslej pomerila dvakrat, obakrat pa so napredovali rdeče-črni. V sezoni 2002/03 v polfinalu zaradi gola v gosteh, saj sta se oba obračuna končala z remijem (1:1, 0:0), v sezoni 2004/05 pa je bilo v četrtfinalu skupno 5:0 (2:0, 3:0) v korist moštva, ki ga je takrat vodil Carlo Ancelotti.

Glavno vprašanje pred težko pričakovanim italijanskim derbijem je, ali bo lahko Milanu pomagal njegov najboljši posameznik Rafael Leao. 23-letni Portugalec si je namreč na zadnji prvenstveni tekmi, ki so jo s soigralci proti Laziu dobili z 2:0, nategnil prepono in moral z igrišča že po enajstih minutah. Sicer naj bi šlo za lažjo obliko poškodbe, a pri Milanu ne želijo ničesar tvegati, saj se lahko hitro zgodi, da bi se Leau stanje poslabšalo in bi bil izgubljen do konca sezone, v kateri se rdeče-črni, kot tudi Inter, v domačem prvenstvu krčevito borijo za mesta, ki v naslednji sezoni zagotavljajo igranje v ligi prvakov. Portugalec je sicer včeraj treniral na igrišču, a individualno, trener Stefano Pioli pa se bo o njegovem nastopu odločil v zadnjem trenutku. »Leao bo poskušal do zadnjega trenutka. Če se bo počutil dobro, bo tekmo začel, če ne, ga ne bo niti na klopi. Ničesar ne bomo tvegali,« pravi Stefano Pioli, ki bo v primeru odsotnosti Portugalca v začetno enajsterico uvrstil Belgijca Alexisa Saelemaekersa. »Čaka nas zahteven tekmec, ki ga dobro poznamo. Odločale bodo malenkosti. A zdaj, ko smo tako daleč, sanjamo o naslovu prvaka in naredili bomo vse, da sanje uresničimo,« dodaja Pioli, ki je lani klubu prinesel italijanski naslov po enajstih letih. Tudi v letošnji sezoni jim ni kazalo slabo, nato pa je prišlo obdobje po svetovnem prvenstvu. Januarja in februarja se je Milan zlomil, saj je serijsko izgubljal tekme in prejemal veliko zadetkov, a je Pioliju potapljajočo ladjo uspelo rešiti.

Pretirano uspešne sezone zaenkrat za seboj nima niti Inter, ki je sicer osvojil italijanski superpokal in je v finalu pokala, a jasno je, da navijače zanima boj za naslov prvaka. Od tega je Inter celotno sezono precej oddaljen, saj je v prvenstvu doživel že enajst porazov. Z Milanom se je v letošnji sezoni pomeril trikrat. Na prvem obračunu je s 3:2 slavil tekmec, nato pa so črno-modri dvakrat zmagali v črnem obdobju Milana. Najprej s 3:0 v superpokalu, nato pa še 1:0 na drugem obračunu v domačem prvenstvu. Občutek je, da je Inter ujel pravo formo v pravem trenutku, saj so na zadnjih petih tekmah vknjižili prav toliko zmag, po drugi strani pa Milan ni klonil vse od 18. marca. »Vsi vemo, kaj pomenijo derbiji med Interjem in Milanom. Vse skupaj ima v ligi prvakov še dodatno težo. Samo vprašajte igralce, ki so že igrali derbi v Evropi, kako psihično in fizično izčrpavajoči dnevi so bili to. Dobro se bomo pripravili in na igrišče stopili s prepričanjem, da se bomo prebili v finale,« je jasen trener Interja Simone Inzaghi, sicer brat legende Milana Filippa Inzaghija, ki je z dvema goloma proti Liverpoolu leta 2007 prinesel rdeče-črnim sedmo zmago v ligi prvakov v zgodovini kluba.