Med zvestobo kralju in kruto realnostjo

Kaj takega že dolgo ne, že skoraj sedemdeset let. Velika večina ga je prvič videla v živo, saj je manj kot 14 odstotkov Britancev starejših od sedemdeset let. In po televiziji so ga prvič videli v barvah. Spektakel, ni kaj. Blišč in pomp brez primere. Spremljalo ga je skoraj otroško navdušenje televizijskih povezovalcev in dvornih dopisnikov, komentatorjev ter zgodovinarjev, ki so imeli v tednih pred kronanjem in na sam dan obreda glavno besedo.