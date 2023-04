Med šestimi ukrepi, ki jih je svet zavrnil, je bila ideja o obvezni objavi podatkov velikih podjetij o tem, koliko ljudi, starejših od 55 let, zaposlujejo in ideja o oblikovanju posebne delovne pogodbe za starejše delavce.

Prav tako je ustavni svet zavrnil predlog levice za razpis referenduma o alternativni pokojninski reformi, ki bi ohranila upokojitveno starost pri 62 letih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odločitev sodišča pomeni zmago za Macrona. Vseeno pa številni strokovnjaki po poročanju AFP opozarjajo, da je sporna pokojninska reforma že povzročila ogromno škodo tako predsedniku kot Franciji.

Predsednik skrajno leve stranke Nepokorna Francija (LFI) Jean-Luc Melenchon je v odzivu obljubil nadaljnji boj proti pokojninski reformi. Predsednica skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen pa je dodala, da usoda reforme, kljub odločitvi ustavnega sveta, še ni zapečatena.

Francoski sindikati so medtem pozvali Macrona, naj ne podpiše zakona. »Glede na množično javno zavračanje reforme sindikati prosijo, naj ne uzakoni reforme, kar je tudi edini način za pomiritev jeze v državi,« piše v skupni izjavi, ki so jo sindikati poslali AFP.

Francoski predsednik je sicer še pred odločitvijo sodišča sindikate povabil na pogovore, ki naj bi potekali v torek. Toda kot poroča BFMTV, so sindikati njegov predlog zavrnili, češ da se ne želijo sestati pred praznikom dela 1. maja, ko so načrtovani novi množični protesti.

Na ustavni svet, ki odloča o skladnosti zakonov z ustavo, so se obrnile štiri strani, tri skupine poslancev z levice in desnice ter premierka Elisabeth Borne. Že pred odločitvijo so mnogi pričakovali, da bo devetčlanski svet potrdil glavne dele reforme in črtal tiste, ki niso ključne.

Francoska vlada je pokojninsko reformo, eno glavnih predvolilnih obljub predsednika Emmanuela Macrona, uradno napovedala v začetku leta. Njen sprejem naj bi bil nujen, sicer da se bo pokojninski sistem v državi sesul.

Predlagane spremembe, zlasti dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let in daljše obdobje vplačevanja v pokojninsko blagajno, so na noge spravile sindikate in v zadnjih mesecih so stavke in protesti, ki so se pogosto sprevrgli v nasilje, večkrat ohromili številna področja javnega življenja.

Tudi danes so v večjem delu Francije potekali protesti proti reformi. Na ulicah v središču Pariza so bile postavljene barikade, policisti pa so bili napoteni na sedež ustavnega sveta, saj pričakujejo, da se bo proti večeru v Parizu znova zbralo do 10.000 ljudi.

V severni regiji Ardeni so člani sindikatov blokirali avtocesto, ki vodi v Belgijo. Osebna vozila so spustili skozi, tovorna vozila pa zadrževali. Cestne zapore so bile postavljene tudi v mestu Strasbourg in Rouen, severozahodno od Pariza.