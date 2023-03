Največji francoski sindikati za konec tedna napovedujejo nove proteste in nadaljnjo mobilizacijo svojih članov, potem ko je vlada v četrtek mimo parlamenta sprejela nepriljubljeno pokojninsko reformo in dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let. Hitro po tej odločitvi so se v več mestih začeli protesti, ponekod tudi z izgredi. V Parizu in drugod so zagoreli avtomobili, protestniki so za krajši čas onemogočili promet po pariškem avtocestnem obroču, policija pa je aretirala več kot 300 ljudi v dogodkih, ki so spominjali na tiste iz leta 2018, ko so zaradi visokih cen goriva potekali burni protesti rumenih jopičev in predsednika Emmanuela Macrona na koncu prisilili v delno popuščanje pri davku na ogljik. Sindikati upajo, da bodo tudi sami vsaj tako uspešni, na njihovi strani sta tudi večina javnega mnenja, saj proteste podpirata dve tretjini vprašanih, in opozicija. Slednja zahteva glasovanje o nezaupnici vladi, je pa malo verjetno, da bo zbrala dovolj glasov, saj bi to zahtevalo široko politično koalicijo strank z leve in desne. agencije