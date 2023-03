Za žanrski hibrid, ki temelji na družinski drami, Vse povsod naenkrat so oskarje osvojili tudi Daniel Kwan and Daniel Scheinert za režijo in izvirni scenarij, Michelle Yeoh za glavno žensko vlogo, Ke Huy Quan za stransko moško vlogo, Jamie Lee Curtis za stransko žensko vlogo in Paul Rogers za montažo filma.

Zmagovalec v kategoriji filmov v tujem jeziku, nemški film o prvi svetovni vojni Na zahodu nič novega, pa je ob skupaj devetih nominacijah dobil oskarja tudi za fotografijo (James Friend), izvirno glasbo (Volker Bertelmann) in oblikovanje produkcije.

Enega od dveh oskarjev za film Whale (Kit) je osvojil Brendan Fraser za glavno moško vlogo, film pa je dobil še oskarja za masko.

Praznih rok so ostali irska irska črna komedija Duše otoka, ki je prišel na podelitev z devetimi nominacijami, biografski film o Elvisu Presleyju Elvis, ki je imel osem nominacij, in osebna družinska drama režiserja Stevena Spielberga Fabelmanovi, ki je imela sedem nominacij.

Avatarju oskar za posebne učinke

Najdražji, 250 milijonov dolarjev vreden Avatar, ki je v kinodvoranah zaslužil še skoraj tri milijarde dolarjev, je dobil oskarja za vizualne učinke, Črni panter: Wakanda za vedno je dobil oskarja za kostumografijo, Top Gun Maverick za montažo tona, oskarja za priredbo scenarija pa je osvojil film Woman talking.

Voditelj podelitve Jimmy Kimmel se je uvodoma pošalil na račun režiserja filma Avatar Jamesa Camerona, da ga ni bilo na podelitev iz užaljenosti, ker ni bil nominiran. Podobno je ošvrknil tudi zvezdo filma Top Gun Toma Cruisea.

Oskarja za dokumentarni celovečerni film so dobili Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller in Shane Boris za film Navalni o ruskem zaprtem opozicijskem politiku in oporečniku Alekseju Navalnem.

Oskarja za celovečerni animirani film je po prejšnjih treh za igrane filme prejel Guillermo del Toro za Ostržka, oskar za izvirno pesem pa je šel v Indijo za film RRR (Naatu Naatu).

Kimmla ni bilo enostavno pretepsti

Petindevetdeseta podelitev oskarjev je za razliko od lanskoletne, ko je Will Smith prisolil klofuto voditelju Chrisu Rocku, minila brez incidentov. Ni pa manjkalo šal na račun lanskega dogodka in Kimmel je prisotne takoj na začetku opozoril, da ga ne morejo zlahka pretepsti, saj se morajo najprej prebiti skozi igralce akcijskih filmov, ki jih je naštel skupaj s kakšnimi manj gibljivimi.

Poleg vidno ganjenega Brendana Frasera, ki še ni izgubil vseh dodatnih kilogramov, ki jih je moral pridobiti za vlogo v filmu Kit, je bil nad zmago verjetno najbolj navdušen 51-letni Ke Huy Quan, ki je kipec objemal in poljubljal ter s pogledom v kamero dejal: »Mama, dobil sem oskarja«.

Priseljenec iz Vietnama je pred desetletji nastopil v filmu Stevena Spielberga Indiana Jones Tempelj pogube in ob prejemu nagrade sta mu veselo čestitala tako Spielberg kot Harrison Ford, ki je igral Indiano Jonesa, v nedeljo pa oznanil najboljši film.

Svojega prvega oskarja je bila vesela tudi 64-letna Jamie Lee Curtis, ki ga je dobila za stransko žensko vlogo v istem filmu. Ob prejemu nagrade je oskarja posvetila vsem, ki so pomagali pri njeni desetletja dolgi karieri in se spomnila tudi staršev Tonyja Curtisa in Janet Leigh, ki sta bila nominirana.

Navdušeno pa je ploskala, ko je nagrado šestdesetletna prejela Michelle Yeoh za vlogo v filmu o kitajski priseljenski družini in povedala: »Dame, nikoli ne dovolite nikomur, da vam reče, da je vaš čas potekel«.

Prenos so letos raztegnili na skoraj štiri ure potem, ko je bilo lani veliko pritožb, ker so nagrade v določenih kategorijah podelili prej, izven neposrednega prenosa.

Podaljšano podelitev je s svojim nastopom malce skrajšala Rihana s pesmijo za film Črni panter Lift Me Up. Navdušil je tudi nastop nagrajene pesmi Naatu Naatu in Lady Gaga, ki je zapela pesem iz filma Top Gun Hold My Hand.