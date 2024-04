Kako najbolje oplemeniti denar, je v človekovem življenju pomembno vprašanje. Ga imeti na banki, vložiti v vzajemne sklade, delnice ali kriptovalute? Odvisno od tega, koliko ste nagnjeni k tveganju. Seveda obstajajo alternative in ena je tudi, da denar vložite v avtomobil. Takega z veliko začetnico. Če boste v pravega, je zaslužek zagotovljen, a to je veliko lažje reči, kot pa narediti. Da lahko zaslužite milijone, je na primer dokaz rolls-royce 10 hp. Med letoma 1904 in 1906 so jih izdelali zgolj 16, lastniku pa je na dražbi leta 2007 na tekoči račun kapnilo kar 7,254.290 dolarjev, kar je bilo dvakrat več, kot je kdor koli dotlej odštel za starodobnega rolls-roycea. Kupec je ostal anonimen.

Šlo je za prvi avto, ki so ga izdelali na podlagi dogovora med Charlesom Rollsom in Henryjem Royceom in je imel znak Rolls-Roycea. Prvič je bil na ogled decembra 1904 na salonu v Parizu, naprodaj pa je bil za 395 funtov (ekvivalentno 60.190 funtom danes). Šlo je za nadgradnjo modela 10, katerega tri prototipe je leto prej izdelal Henry Royce. 1,8-litrski motor je imel moč 12 konjev (9 kW), maksimalna hitrost je bila 63 kilometrov na uro, menjalnik pa tristopenjski. Šlo je za majhen avto s prostorom za dva potnika, dolžinska mera je bila namreč 3,17 metra, medosna razdalja pa 1,9 metra. Danes so ohranjeni le štirje primerki. Dva sta v muzejih, enega si lastijo pri Bentley Motors, eden pa je v zasebni lasti.

Kot nalašč za zdravnike

Načrtovali so, da bodo proizvedli 20 avtomobilov, prvi je imel številko šasije 20151. Motor so prvič preizkusili 21. avgusta 1904, avto pa dostavili Parisu E. Singerju, ki je obogatel s prodajo šivalnih strojev, bil pa je tudi prijatelj Charlesa Rollsa. Model 10 hp z oznako 20154 so prvič testirali novembra 1904, z njim pa so se odpeljali na pariški salon avtomobilov. Najprej so prevozili relacijo med Londonom in Southamptonom, nato pa se zapeljali še iz Le Havra proti Parizu. Razstavni prostor si je delil še z nekaterimi drugimi rolls-roycei, kot so 15 hp, 20 hp in 30 hp, a ti štirikolesniki še niso bili povsem dokončani. Po salonu so avto zapeljali v London, kjer je bil februarja 1905 prav tako na ogled množicam. Rolls je 10 hp promoviral kot najbolj primernega za zdravnike, med prvimi lastniki pa je bil škotski zdravnik Kenneth MacGregor. Kasneje je zamenjal še veliko lastnikov, leta 1950 pa ga je na kmetiji v bližini Leedsa odkril Oliver Langton, ki je z bratom Ericom veljal za dobrega dirkača v spidveju. Avto je bil presenetljivo dobro ohranjen, v Langtonovih rokah pa je bil deležen temeljite prenove, ki je trajala kar štiri leta. Danes je prepoznan po temno modri barvi karoserije, rdeče obarvani usnjeni notranjosti in nekaterih dodatkih, ki so obarvani zlato.

Lahko bi jih prodali trikrat več

Po zaslugi visokih kakovostnih standardov Roycea in športnega uspeha Rollsa je bil rolls-royce 10 hp zaželen med bogatimi Britanci, tudi nekateri drugi modeli pa so se izkazali za prodajne uspešnice, zato so jih začeli izvažati v druge dele Evrope in onkraj luže. Do leta 1906 so v tovarni proizvedli 60 avtomobilov, povpraševanje pa je bilo tolikšno, da bi jih zlahka prodali tudi trikrat več. Med lastniki je bil tudi zavarovalniški agent Percy Binns, ki so mu avto podarili za 21. rojstni dan in ga je vozil celo desetletje, vse do leta 1930. Prav ta avto je, ko ga je odkril, od Binnsa kupil Langton, znan pa je postal po registrski tablici U44. Z njim je pogosto opravil vožnjo na relaciji London–Brighton, leta 1978 pa ga je prodal neznanemu lastniku. Leta 1989 je znova doživel prenovo, ko so zamenjali tudi aluminijske bate in obroče. 18 let kasneje so ga na dražbi prodali za rekordnih že omenjenih dobrih sedem milijonov dolarjev. Na dražbi Bonhams je bilo sicer enajst registriranih dražiteljev, ko pa je cena dosegla dva milijona, so ostali le še trije, vsi so bili Evropejci. Ko so avto zapeljali na kraj dražbe, so ga za vsak primer zavarovali za kar šest milijonov dolarjev, če bi med transportom slučajno prišlo do kakšne poškodbe. Še danes 10 hp velja za luksuz na štirih kolesih za prave gospode. »Prizadevajte si za popolnost v vsem, kar počnete. Vzemite najboljše, kar obstaja, in to še izboljšajte,« so bile besede Henryja Roycea, ko je začel posel. Današnji rolls-roycei njegove besede utelešajo 100-odstotno.

*** 7,2 mio. $ je leta 2007 na dražbi za rolls-roycea 10 hp odštel anonimni posameznik.