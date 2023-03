Kdaj bo naslednji poskus izstrelitve, za zdaj ni znano. Če bo uspela, bo raketa po načrtih v osmih minutah dosegla nizko krožnico nad Zemljo. Njena naloga bo zbiranje podatkov, predvsem pa želijo dokazati, da lahko tovrstna raketa prenese izstrelitev in vesoljski polet.

Raketa Terran 1 zasebne družbe Relativity Space je dolga 33,5 metra, njen obseg pa meri 2,2 metra. V prihodnje bo lahko v vesolje ponesla do 1250 kilogramov tovora. Za prvi polet sicer tovora ne nosi, poroča AFP.

S tehnologijo 3D je izdelanih 85 odstotkov plovila. Po navedbah lastnikov gre za doslej največji predmet, izdelan s to tehnologijo.

V prvi fazi izstrelitve bo raketo poganjalo devet motorjev na tekoči kisik in utekočinjeni naravni plin, v drugi fazi pa en vakuumski motor, so dodali v družbi. Vsi motorji so izdelani s tehnologijo tiska 3D.

Tovrstna izdelava je po njihovih zagotovilih cenejša in veliko hitrejša od tradicionalne, saj naj bi trajala le 60 dni, rakete pa imajo kar stokrat manj delov kot tradicionalne.