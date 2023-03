Osamosvojitelji gredo v pokoj

‘Interpelacije vlade nismo vložili zato, da bi izglasovali konstruktivno nezaupnico, temveč le zato, da bi se malo pogovarjali. To je klic k razumu.« Tako nekako je Janez Janša zadnji teden pojasnjeval še eno potezo, s katero upa, da ne bo šel v politično pozabo. Od njega smo slišali že marsikaj. Navajeni smo, da napada, žali, se posmehuje, si izmišljuje, grozi in se dela večno žrtev. Navadili smo se tudi redkih obdobij, največkrat pred volitvami, ko je Janez kar naenkrat spravljiv, ves sladek in ponuja roko vsem, ki jo hočejo sprejeti. Ampak ta ovčja koža mu ne pristaja. Enostavno mu ni narejena po meri in se v njej ne počuti dobro. Največkrat jo hitro odvrže, še preden mu spodrsne.