»Očitno je prišel čas, da se izdam. Da izdam Cha-Cho in njeno pot. Ob tem nimam nobene slabe vesti. Nasprotno, ponosen sem na to, kam me je življenje izstrelilo, in če tega ne bi bilo, bi bil prikrajšan za marsikatero izkušnjo v življenju, če ne celo za življenje samo. Vem, sliši se izredno grdo, sploh do družine, ki sem jo zapustil, pa vendarle, zgodba bo povedala svoje in to potrdila in opravičila. To je najpomembnejše sedaj, ko gledam 16 let in pol nazaj v preteklost,« je na spletni platformi zapisal MG, član Kraljev ulice, ki je v Ljubljano prišel konec avgusta 2007. V zapisu zapiše, da so doma vedno bile le črne mačke in psi, a slednjega dejansko nikoli ni imel samo za sebe »Začel sem iskati spremstvo, ki me bo spremljalo na poti, kamor sem zašel. To naj bi bila pes in pa dober in zaupanja vreden odvetnik, ki sem ga nujno potreboval. Oboje je prišlo. Cha-Cha že po treh mesecih betona in ceste, odvetnik slabo leto kasneje.«

Spremljala ga je dobrih 16 let

Avtor zapisa je na začetku spremembe socialnega kroga spal na železniški postaji v Ljubljani. V garderobah poleg WC-jev, kjer je bilo toplo in še nekaj klošarjev je delilo prostor z njim. Bival in živel je na cesti. Na surovem mrzlem betonu. Nato je prišla Cha-Cha in z njo je preživel 16 let in pol. V 17. letu njene vitalnosti in polne sreče in zdravja ga je malenkost naglušna letos zapustila. »Podnevi je zadnje leta dobro videla. Tudi ponoči. Nikamor se ni zaletavala, ko je v temi hodila po hiši. Le sluh se mi zdi, da jo je zadnje dve leti malo oviral. Vohala je normalno. Svoje označene sledi je prepoznavala povsod. Vsak dan. To sem opažal in na tem gradil in ji zaupal,« je zapisal MG in dodal, da je na povodcu preživela prvo leto in pol. »Kasneje le še na kolesu in rolerjih.«

Dedek psičke je bil mešanček – ovčar s ceste, babica rotvajlerka, ki sta ustvarila nekaj podobnega labradorcu, ta pa je potem po besedah očividcev opravil z neko pinčevko, in to kar na frančiškanskih stopnicah na Prešernovem trgu v centru Ljubljane. Pinčevka je bila namreč premajhna in stopnice so bile prepotrebne. In na svet je prišla Cha-Cha. Bila je mestna psička. Ljubljano je poznala do obisti. Od Črnuč do Rakove jelše, od Fužin pa do Šentvida. »Večinoma sva ulice križem kražem obdelala peš, s kolesom ali rolerji. Cha-Cha je v Ljubljani vedela tudi za vsak skrivni kotiček. Hodila in spremljala me je po pločnikih ob stavbah, čez prehode za pešce, če pa je bil semafor, je rdečo prepoznala po signalizaciji za slepe. Vedno pa je v križiščih razumela stoj, počakaj ali pa ob zeleni luči pridi, greva čez. Povodec sem ob ukazu stoj vedno malo močneje zategnil, a sčasoma tudi to ni bilo več potrebno,« je opisal njene vrline MG in dodal, da je bila partner v dobrem in slabem.

Že pred časom se jima je pridružila tudi Usha, njena naslednica pasjega prestola.V slabem letu druženja s Cha-Cho se je veliko naučila. »Mestna prvina uka in discipline za nadaljnje življenje v pragozdu, kjer je zadnja tri leta bivala Cha-Cha,« je zapisal MG in za konec samo še dodal: »Neizčrpna in neprecenljiva hvala za zvesto spremstvo in vsak podarjen dan, ki si ga delila z menoj. Ogromno in še več si me naučila o življenju. Tako o pasjem kot o človeškem.«