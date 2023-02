Že res, da so SDS zajebanci, ki na vse možne načine sabotirajo načrte, ki jih ima vlada z nacionalko. Toda to še ne pomeni, da je predlagani zakon pravno brezhiben. Ker tudi če bi bil brezhiben, ne bi SDS sabotirala nič manj. Glede tega si ne delamo utvar. Toda če je Ustavno sodišče tisto, ki ugotovi, da zakon ni brezhiben, očitno res ni. Pa če še tako navijamo za to, da bi se že enkrat znebili te nesposobne in zmedene garniture na RTV Slovenija.

Vlada naj si pripiše posledice in prevzame odgovornost. In če sama tega ni pripravljena storiti, ji bomo pripisali posledice in naprtili odgovornost zanje mi. Mi, ki si sprememb na RTV želimo in jih pričakujemo še bolj neučakano kot Asta Vrečko, Mojca Pašek Šetinc in Robert Golob skupaj. To bo vsem skupaj bolj koristilo – in bolj škodilo desničarjem – kot pa pripisovanje krivde zlonamernim. Nehajte že enkrat preizkušati naše potrpljenje. Ker bomo bog ne daj začeli dvomiti, da ste te spremembe res sposobni uveljaviti. Večer