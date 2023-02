»S seboj sem imel harmoniko, in ker sem bil brigadirski referent za šport, sem imel dovolj časa za preigravanje teksta, ki sem ga napisal za svojo prvo ljubezen, ki sem jo spoznal v brigadi,« je povedal. Kralj je v tistem času že igral s skupino, ki je nastopala na plesih v Domu JLA na Vrhniki, leta 1968 pa so ga Dekameroni povabili k sebi. »Povedal sem jim, da imam tudi svojo pesem, in ponudil brigadirsko Savo. Njihov menedžer in vodja skupine Srečko Čož je spremenil tekst in leta 1970 smo jo pri Jerneju Jungu doma posneli. Tonski mojster je bil pokojni Miro Bevc. Snemali smo z dvema magnetofonoma. Najprej smo nekaj posneli na enega, to je Bevc presnel na drugega. Potem je sinhrono pognal oba in na že posnete materiale smo dodajali nove.« Dekameroni so večinoma nastopali na raznih plesih: »Najboljši so bili v sezoni 1971 na ankaranski Študentski plaži. Takrat sem ob tem hodil še v službo in v ta namen šel vsako jutro iz Ankarana peš v Koper na avtobus.«

Kralj in Hrabar sta skupino zapustila leta 1970 in odšla igrat v bar v Turistu. Po obdobju s skupino Prah je Kralj postal pionir elektronske glasbe v Jugoslaviji. Leta 1980 je izdal ploščo Andromeda. Konec marca bo izšla njegova četrta vinilka z elektronsko glasbo, njena prva predstavitev bo v Kinu Šiška.

Dragan Bulič, eden ocenjevalcev naše lestvice, ki je kot radijski urednik velikokrat predvajal to pesem, je prepričan, da bo Sava šumi preživela vse, ki so jo z veseljem poslušali pred 50 leti.