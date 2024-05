Lila Lapanja je v svetovnem pokalu nastopala v slalomu in se štirikrat prebila med dobitnice točk. Nazadnje letos januarja na slalomu v Jasni, ko je slalom končala na 27. mestu. O nameravanem prestopu devetindvajsetletni smučarke se je šušljalo že nekaj časa, informacijo pa so sedaj potrdili tudi na Smučarski zvezi Slovenije. Želji smučarke niso nasprotovali tudi pri matični ameriški smučarski federaciji.

Smučarka ima ob ameriškem tudi slovensko državljanstvo in se bo po pričakovani potrditvi prestopa v slovenski ženski ekipi za slalom in veleslalom pridružila Neji Dvornik, Andreji Slokar in Ani Bucik.

Lapanja ni edina smučarka, ki prestopa v slovenske vrste. Od minule sezone namreč pod okriljem Smučarske zveze Slovenije po prestopu iz Italije tekmuje tudi 20-letna zamejska Slovenka iz Nabrežine Caterina Sinigoi.