Mestne oblasti so jo uvedle, da bi vsaj malo zajezile množični pritisk obiskovalcev. Vsi, ki so na enodnevnem izletu v Benetkah, morajo za vstop v mesto plačati pet evrov. Od 25. aprila do danes pa se je v mestno blagajno s tem nateklo 975.000 evrov. V tem času je mesto obiskalo nekaj več kot 195.000 obiskovalcev, kar je nekoliko več, kot so pričakovali.

Posebno pristojbino bo za vstop v Benetke potrebno plačevati med vikendi do konca julija, nato pa bodo analizirali njene učinke in morda spremenili ceno.

Vstopnino mora plačati vsak obiskovalec, ki vstopi v Benetke med 8:30 in 16. uro. Po plačilu dobi QR kodo, brez katere mu ob morebitnem pregledu grozi 300 evrov kazni. Pristojbine ni potrebno plačevati domačinom, študentom in mlajšim od 14 leta.

Benetke so z okoli 15 milijoni obiskovalcev eno najbolj obiskanih svetovnih znamenitosti. Masovni turizem mestu sicer prinaša velike dohodke, povzroča pa tudi velike probleme.

V Benetkah sicer še ne vedo, ali bodo pristojbino zaračunavali tudi po poskusnem obdobju zaradi visokih stroškov uvajanja pristojbine, njenega nadzora in vzpostavitve sistema.