Nekdanji vrhunski košarkar in eden od ljubljencev košarkarskih navdušencev v Sloveniji, Vlado Ilievski, je mesto športnega direktorja pri košarkarskem moštvu iz Ljubljane zasedel s koncem sezone 2022/23. Ilievski je takrat zamenjal Sanija Bečirovića, ki je to funkcijo opravljal od leta 2019.

V novi tekmovalni sezoni 2024/25 bo vlogo športnega direktorja v ljubljanskem košarkarskem kolektivu opravljal španski strokovnjak.

Dve desetletji v Valencii

»Zelo vesel sem, da bom lahko del tako pomembnega kluba, kot je Cedevita Olimpija. Čaka nas velik izziv. Prepričan sem, da bodo naši navijači ponosni na svoj klub. Raje ne govorim preveč, saj sem rad osredotočen na delo, in vedno zaupam temu, kar se napravi, in ne govori. Ekipa je pred obdobjem, v katerem se bori za naslov državnega prvaka, in vsem želim veliko sreče v zaključnih bojih. Po koncu sezone bomo začeli sestavljati ekipo za novo tekmovalno sezono. Pozdravljam tudi vse navijače in upam, da se kmalu spoznamo,« je za spletno stran kluba povedal Mulero.

Mulero je skoraj dve desetletji deloval v španski Valencii, kjer je bil del kluba v različnih vlogah. Po tem, ko je bil med letoma 2004 in 2014 del strokovnega štaba članske ekipe kot pomočnik glavnega trenerja, je leta 2014 zasedel mesto športnega direktorja.

V tej vlogi je z Valencio osvojil naslov prvaka evropskega pokala (2019) in španskega državnega prvaka (2017), leta 2017 je Valencia evropski pokal končala na drugem mestu, istega leta pa je bil Mulero izbran tudi za najboljšega športnega direktorja v španski košarkarski ligi ACB. Od Valencie, ki je v zadnjih šestih letih njegovega mandata kot športni direktor, štirikrat nastopala v elitni evroligi, se je poslovil leta 2023.

V vlogi pomočnika glavnega trenerja je bil del strokovnega štaba pri različnih trenerjih, med drugim Pablu Lasu, Nevenu Spahiji, Svetislavu Pešiću in Velimirju Perasoviću.

Mulero je Valencio na 17 tekmah vodil tudi kot glavni trener, ekipa pa je zabeležila devet zmag in osem porazov. Trenersko kariero je začel leta 1986 v mlajših selekcijah kluba Forum Valladolid.