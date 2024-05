Kot smo že pisali, je bila Adlešičeva tudi tokrat obtožena goljufije, Abramov pa pomoči pri tem kaznivem dejanju. Sodišče je razsodilo, da je Adlešičeva leta 2017 preslepila uslužbence NLB, da so ji, čeprav je bila brezposelna, odobrili zlati račun in kreditni kartici. Na račun je namreč dobivala nakazila, za katera so mislili, da so plača. V resnici je šlo za gotovinska nakazila, nekajkrat tudi od Abramova. Ker so se prilivi višali in so sklepali, da se ji plača viša, so ji nato odobrili tudi zvišanje limitov. Ker pa jih ni v celoti poplačala, je banko oškodovala za 13.400 evrov. Še dodatno pa za 17.900 evrov, ko je vzela 20.000 evrov posojila, potem pa poplačala le prvih sedem od 84 obrokov.

V letih 2017 in 2018 je ogoljufala tudi Summit Leasing. Na potrošniški kredit je kupovala različne izdelke, med drugim klimo, pomivalni stroj, mobilne telefone, televizor. V nekaterih primerih je plačala le nekaj obrokov, v drugih ni poravnala niti enega. Podjetje je opetnajstila za 6700 evrov. Tudi v teh primerih so ji kredit odobrili na podlagi zadnjega bančnega izpiska, iz katerega je bil razviden priliv plače (ki to ni bila). Plačilne liste pa ji po veljavnih pravilih ni bilo treba predložiti.

Na zadnjem naroku se Adlešič sicer ni izrekla o krivdi, je pa njen zagovornik povedal, da so se s tožilstvom uskladili. »S tožilstvom smo 'prišli skupaj',« je ljubljanski okrajni sodnici Tanji Lombar Jenko pojasnil njen zagovornik Žiga Podobnik.