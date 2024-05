Gostja prejšnje oddaje Tinkara Srnovršnik, dr. med., spec. ginekologije in porodništva iz Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Šiška, se zavzema za kontracepcijo po meri sleherne ženske. Opozorila je na nekaj zasidranih, a napačnih mnenj in bojazni pred kontracepcijo (predvsem hormonsko), ki krožijo med ljudmi in po spletu, čeprav jih je stroka že ovrgla. Voditeljica Vanja Badovinac je v oddaji, ki jo skupaj pripravljata medijska hiša Dnevnik in družba Aetas, s sogovornico opozorila na pomen zaščite pred neželeno nosečnostjo. Nasvete za varno spolnost in izbor ustrezne kontracepcije, ki naj jo ženski svetuje ginekolog, najdete v arhivu oddaj Zdravnik ob 18h na istoimenski spletni strani.

16. maja vas vabimo k ogledu nove oddaje z zanimivim gostom, urologom doc. dr. Simonom Hawlino, ki moške opozarja, da se tveganje za nastanek raka prostate po 50. letu z vsakim desetletjem poveča za 1,7-krat. »Ni tako zelo pomembno odkriti vseh moških z rakom prostate, saj določene oblike raka bolnikov življenjsko ne ogrožajo. Pomembno pa je pravočasno odkriti posameznike z agresivno obliko raka na prostati, kar izboljša možnosti za njihovo preživetje,« poudarja doc. dr. Hawlina. V oddaji Zdravnik ob 18h bo pojasnil, kdaj moškim svetuje merjenje za prostato specifičnega antigena (PSA).

