Po prvih informacijah gre za moškega, visokega okrog 185 centimetrov in suhe postave, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor. Oblečen je bil v črna oblačila, bele športne copate in rokavice, na obrazu je nosil masko. Policisti so bili o ropu obveščeni okoli 2.50. Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja ropa in nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil.