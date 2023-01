Po treh desetletjih lova nanj so na Siciliji prijeli najbolj iskanega mafijskega šefa na svetu, Mattea Messino Denara, ki je vodil zloglasno Cosa Nostro. Po navedbah šefa karabinjerjev Pasquala Angelosanta so ga aretirali na neki zasebni kliniki v Palermu, kamor je prišel na terapijo. »Gre za veliko zmago naše države, ki kaže, da je ni nikoli premagala mafija,« se je odzvala premierka Giorgia Meloni. »Po 30 letih na begu je bil veliki šef Matteo Messina Denaro aretiran,« pa je prek aplikacije Whatsapp sporočil podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini, ki je ob tem zapisal, da je to »lep dan za Italijo« in dan, ki služi kot opozorilo mafiji, da so slej ko prej tudi največji zločinci na begu prijeti.

60-letni Messina Denaro velja za naslednika nekdanjih velikih šefov Cose Nostre, Salvatoreja »Tota« Riine in Bernarda Provenzana, ki sta umrla v zaporu v letih 2016 in 2017. V odsotnosti je bil obsojen na dosmrtni zapor zaradi vloge, ki jo je imel pri umorih enega najbolj znanih tožilcev, ki se je zoperstavil mafiji, Giovannija Falconeja, ter sodnika Paola Borsellinija leta 1992. Dodatne dosmrtne zaporne kazni si je prislužil z bombnimi napadi v Firencah, Rimu in Milanu, v katerih je bilo leto dni kasneje ubitih deset oseb.