Opera FEDORA – neposredni prenos iz newyorške Metropolitanske opere

Metropolitanska opera: V živo v HD nadaljuje zimski in spomladanski del sezone 2022–23 še z sedmimi predstavami, s prenosom v živo iz odra Metropolitanske opere v kina po vsem svetu. Gre za večkrat nagrajeno serijo neposrednih prenosov iz kina v visoki ločljivosti Metropolitanske opere. Slovenski gledalci si bodo prenose v živo lahko ogledali v novem kinu Cineplexx v Supernovi Ljubljana Rudnik ter v Cineplexx kinih Celje, Koper in Maribor. V soboto, 14. januarja, bo prvi prenos, in sicer Giordanova Fedora s sopranistko Sonyo Yonchevo.