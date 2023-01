Pelejeva pogrebna slovesnost se je v torek po 24 urah končala. Na stadionu njegovega nekdanjega kluba Santosa se je od edinega nogometaša v zgodovini, ki je trikrat osvojil naslov svetovnih prvakov, poslovilo več kot 230.000 navijačev. Med njimi tudi brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva in Infantino. Slednji je s selfiejem dvignil nekaj prahu.

A Infantino, kot pravi, ne razume negativnega dojemanja svojih dejanj. »Pravkar sem pristal iz Brazilije, kjer sem imel čast sodelovati pri čudovitem poklonu Peleju, ki je potekal na Vila Belmiro v Santosu,« je predsednik zapisal na Instagramu.

»Zgrožen sem, ker sem bil obveščen, da me nekateri ljudje kritizirajo, ker sem posnel selfie in fotografije na slovesnosti. Rad bi pojasnil, da sem bil počaščen in ponižen, ko so me soigralci in družinski člani velikega Peleja prosili, da bi se z njimi fotografiral. Seveda sem takoj privolil,« je nadaljeval Infantino.

Razložil je še, da so ga Pelejevi nekdanji soigralci prosili, da bi naredili selfie vseh skupaj, vendar ga sami niso znali narediti. Zato je, da bi bil v pomoč, Infantino fotografiral enega od njih in zanj posnel še fotografijo vseh skupaj.

»Če sem pomagal Pelejevemu soigralcu in s tem povzročil kritiko, jo z veseljem sprejmem in bom še naprej pomagal vsakomur, ki je prispeval pri pisanju legendarnih zgodb nogometa. Tako zelo spoštujem in občudujem Peleja in njegovo slovesnost, da ne bi nikoli storil ničesar, kar bi bilo na kakršen koli način nespoštljivo,« je sklenil 52-letnik.