Petinpetdesetletni Američan se je s sanmi vozil na strmem pobočju in doživel nesrečo. Ob tem so se sani prevrnile nanj in ga pod sabo pokopale. Zaradi poškodb je na kraju nesreče umrl, je pisanje portala TMZ Sports navedla AFP.

Pred nesrečo je Block na svojem Instagram profilu objavil nekaj fotografij blizu svojega ranča v zvezni državi Utah.

Block sicer velja za enega najbolj priljubljenih dirkačev na svetu, svoje ime pa je ustvaril predvsem kot soustanovitelj podjetja DC Shoes, podobami v videoigricah ter predvsem z drznimi vragolijami za volanom različnih dirkalnih avtomobilov na Youtubu (Gymkhana).

Po podatkih ESPN so njegovi posnetki na Youtubu zbrali več kot milijardo ogledov, kanal njegove ekipe Hoonigan pa je najbolj priljubljen v zgodovini motošporta na Youtubu.

Vrsto let je Block tekmoval v številnih dirkaških serijah. Štiriindvajsetkrat je nastopil tudi v svetovnem prvenstvu v reliju med letoma 2007 in 2018. Najvišje je posegel do sedmega mesta, še petkrat pa je končal med najboljšo peterico za skupno 18 osvojenih točk.

Tekmoval je tudi v rolkanju in motokrosu.