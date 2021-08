Vreme: Danes in v torek še krajevne plohe in nevihte

Danes bo sprva pretežno jasno z nekaj megle po nižinah, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne in zvečer bodo spet nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, ob morju in na Goriškem do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.