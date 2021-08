Nič posebnega

Minuli konec tedna je na slovenskih avtocestah vse stalo. Nenehna poročila o zastojih so prihajala z vseh koncev države, ne samo z mejnih prehodov, od koder so prav tako poročali o večkilometrskih stoječih kolonah in večurnem čakanju. Nič posebnega, običajni poznoavgustovski konec tedna, razlagajo pristojni.