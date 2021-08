Po parkiriščih P+R na Dolgem mostu, Barju, Ježici, v Studencu, Stožicah in Stanežičah občina načrtuje tovrstno parkirišče še ob Letališki cesti. Ležalo bo severno od predzadnjega krožišča na Letališki cesti v smeri proti obvoznici. Na tem območju bo občina uredila tudi končno postajališče za avtobuse Ljubljanskega potniškega prometa. Na Letališki cesti imata končno postajo progi 7L in 27.

Javno podjetje Energetika Ljubljana bo ob parkirišču zgradilo polnilnico za stisnjeni zemeljski plin, kaže razpisna dokumentacija. Ta razkriva, da bo parkirišče veliko približno 3130 kvadratnih metrov in da bo prostora za 110 vozil. Od tega jih bo šest namenjenih invalidom. Poleg dveh avtobusnih nadstrešnic za čakajoče na javni prevoz občina načrtuje še postavitev nadstrešnice, pod katero bodo lahko svoja kolesa parkirali kolesarji. Tudi na tem parkirišču P+R bo veljal že uveljavljen režim, in sicer voznike, ki bodo tam parkirali in presedli na mestne avtobuse, bosta celodnevno parkiranje in povratna vozovnica za mestne avtobuse stala 1,2 evra.