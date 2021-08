Kako je v azijskih revijah, ne vemo, a v evropskih državah z močno avtomobilsko industrijo japonskim in korejskim avtomobilom večinoma namenijo solidne uvrstitve, tu in tam jih potisnejo celo na vrh, vseeno pa »poskrbijo«, da se tam ne znajdejo ravno pogosto. Res je, tudi pri nas se je pred leti najpogosteje dogajalo, da so zmagovali avtomobili evropskih, predvsem nemških proizvajalcev, se je pa v zadnjem času začelo pogosteje dogajati, da so med njimi tudi japonci in korejci, in to do te mere, da so danes zmagovalci enakomerno razporejeni med znamke, ki izvirajo iz različnih držav. Zagotovo torej ni iz trte izvita tista o »evropskem okusu«, saj se je vse skupaj začelo dogajati šele takrat, ko so začeli kot gobe po dežju rasti avtomobili azijskih proizvajalcev, ki so jih razvili v evropskih razvojnih centrih, z mislijo na evropskega kupca in nekatere celo izključno za evropski trg. Odtlej je resda med avtomobili manj razlik, včasih je, če ne bi na volanu uzrli logotipa znamke, že težko ločiti, v katerem avtomobilu sedimo, a hkrati je avtomobilov, ki so všeč klasičnemu evropskemu kupcu, vedno več. In zdi se, da je, nemara prav zaradi tega, vedno več tudi kupcev, ki so pripravljeni z novim avtomobilom zamenjati znamko. Pa na srečo ne zaradi padca kakovosti nekoč močnejših, temveč napredka nekoč šibkejših. Dobrih avtomobilov je, skratka, vedno več.

Vsaj sam poznam kar nekaj tudi precej starejših voznikov, ki so zelo dolgo, tudi več desetletij, vozili avtomobile iste znamke, pogosto celo istega tipa, in ki še pred leti nikdar ne bi pomislili na zamenjavo svojega priljubljenega proizvajalca, pa so se v zadnjem času kar konkretno najedli zarečenega kruha. Zdaj vozijo avtomobile, ki so jih še pred leti dajali v nič, o njih govorili poniževalno in se jim celo posmehovali. Morda celo res prvič v zgodovini tako danes slovenski kupci v veliki meri s tega vidika na avtomobile gledajo z odprtimi očmi, z bistveno manj predsodki, proizvajalci pa imajo enake pogoje, da jih prepričajo, in niso vnaprej v privilegiranem položaju. V smislu, da če bodo na ceste poslali dober avtomobil, o katerem se bo tudi širil dober glas, niti ni več tako pomembno, katere znamke je.

To je kar malce osvobajajoče. Marsikje tega namreč ne morejo trditi. Bo pa v naslednjih letih ključno ravno vse povezano z omenjenim širjenjem dobrega glasu. Le od tega bo namreč odvisno, kakšno bo »razmerje moči« v prihodnosti. V tem trenutku so odprte vse možnosti.