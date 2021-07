Joan Baez bi mi zlomila nogo

Ameriška folk glasba je dala nekaj ženskih glasov, ki so se prebili v kolektivno podzavest zahodne civilizacije. To so dekleta visokega čistega petja, ki jim vsaj za obče pojmovanje načeluje Joan Baez, Dylanovo arhetipsko dekle, rojena Newyorčanka, potomka intelektualcev mehiško-škotskega rodu.