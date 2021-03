Presenečenje. To je beseda, ki najbolje opisuje razplet ženskega slaloma na Slovaškem, ko je govor o Slovenkah. Te sicer že dolgo niso vražje, a kljub temu vsake toliko časa zvestim privržencem zvabijo nasmeh na obraz. Nič drugače ni bilo v soboto, kot sta bili Slovenki blizu slalomskih stopničk, kot že dolgo ne. Ana Bucik je namreč tekmo svetovnega pokala v Jasni končala na šestem, Andreja Slokar pa na devetem mestu. Najvišja stopnička je bila rezervirana za vladarico slalomskih količkov zadnjih nekaj let, Američanko Mikaelo Shiffrin. Zmagala je z najboljšim časom druge vožnje in ugnala večno tekmico, Slovakinjo Petro Vlhovo. Ta ni točila solza, kot bi jih verjetno, če bi jo ob progi spodbujalo na tisoče navijačev.

Za smučarko kakšnega kova gre pri Američanki, ki bo čez teden dni dopolnila 26 let, zgovorno pričajo številke. To je bila namreč že njena 69. zmaga v svetovnem pokalu in 101. stopničke. Dan kasneje je v veleslalomu prav tako v Jasni še enkrat stopila na njih. Na večni lestvici sta pred njo po številu zmag le rojakinja Lindsey Vonn (82) in Šved Ingemar Stenmark (86). Obema Slovenkama je druga vožnja uspela še bolje kot prva, za Bucikovo pa je bil to najboljši slalomski dosežek, potem ko je bila pred štirimi leti na Zlati lisici v Mariboru sedma. Podobno velja tudi za Slokarjevo (vodi sicer v seštevku evropskega pokala), svojo najboljšo uvrstitev pa je izboljšala za deset mest. »V drugem teku sem smučala z visokim ritmom. Naredila sem sicer napako, a mi je vožnja uspela. Lepo je priti v cilj in videti tisto zeleno luč. Vesela sem, da mi je uspelo skupaj spraviti dve solidni vožnji, in upam, da mi uspe nadaljevati preostanek sezone v takem ritmu,« je bila zadovoljna Ana Bucik, ki je po prihodu v cilj prevzela vodstvo, prehitela pa jo je šele najboljša peterica. Manj zadovoljna je bila Andreja Slokar, prepričana, da bi lahko posegla še višje: »Prvi tek je bil bolj zadržan, nisem smučala najbolje, bilo je zaspano in zadržano od starta do cilja. Na treningu se mi malokrat zgodi takšna vožnja. Drugi tek je bil malo boljši, a še vedno daleč od tega, kar znam. Zdaj imam še dve taki tekmi, na katerih lahko izboljšam to, kar sem tokrat naredila narobe, tako da se že veselim.« Zadnje vstopnice za nastop na slalomskem finalu najboljše petindvajseterice v Lenzerheideju se bodo delile konec prihodnjega tedna, ko bosta v Areju dva slaloma. Najbližje nastopu je Bucikova, ki je zdaj 15. v slalomskem seštevku, na nastop upa tudi Slokarjeva, ki je trenutno 30. Za mali kristalni globus se sicer obeta srdit boj. Razlika med Vlhovo, Shiffrinovo in svetovno prvakinjo Katharino Liensberger je vsega 70 točk.

Manj veselja med Slovenkami je bilo po veleslalomu. Narobe je šlo že na ogrevanju, ko je Meta Hrovat nerodno padla na glavo in sploh ni nastopila, Ana Bucik, Tina Robnik in Andreja Slokar pa so se uvrstile med 12. in 15. mestom. Najbolj nasmejana je bila Bucikova, saj si je zagotovila finale v Lenzerheideju. »Zanesljivo je za mano lep konec tedna, zadovoljna sem tudi z veleslalomom. Vsakič, ko dosežeš najboljši rezultat, si lahko zadovoljen. Veseli me, da se rezultati stopnjujejo, in potrudila se bom, da bom tako nadaljevala do konca sezone,« je dejala 27-letna Goričanka, za katero je bila to že 18. tekma na tem slovaškem prizorišču. Zmage se je veselila Vlhova, Shiffrinova pa v drugi vožnji ni bila tako prepričljiva in je s prvega nazadovala na tretje mesto. Mali kristalni globus je že osvojila Italijanka Marta Bassino (v letošnji sezoni je zmagala štirikrat), ki ima neulovljivih 148 točk prednosti pred Francozinjo Tesso Worley.

Alpsko smučanje v številkah Moški, superveleslalom (Saalbach-Hinterglemm): 1. Odermatt (Švi) 1:23,59, 2. Bailet (Fra) +0,62, 3. Kriechmayr (Avt) +0,81, 4. Haaser (Avt) +0,83, 5. Murisier (Švi) +0,98, 22. Čater +2,68, 38. Naraločnik (oba Slo) +5,66. Moški, smuk (Saalbach-Hinterglemm): 1. Kriechmayr (Avt) 1:53,07, 2. Feuz (Švi) +0,17, 3. Mayer (Avt) +0,27, 4. Paris (Ita) +0,42, 5. Odermatt (Švi) in Franz (Avt) +0,79, 31. Hrobat +2,25, 38. Čater +2,46, 39. Kline (vsi Slo) + 2,52. Superveleslalom, skupno (po 6 od 7 tekem): 1. Kriechmayr (Avt) 401, 2. Odermatt (Švi) 318, 3. Mayer (Avt) 276, 4. Caviezel (Švi) 225, 5. Kilde (Nor) 172, 37. Hrobat 31, 45. Kline 15, 49. Čater (vsi Slo) 10. Smuk, skupno (po 7 od 8 tekem): 1. Feuz (Švi) 486, 2. Mayer (Avt) 418, 3. Paris (Ita) 338, 4. Clarey (Fra) 272, 5. Kriechmayr (Avt) 267, 17. Čater 111, 42. Kline (oba Slo) 17. Svetovni pokal, skupno (po 31 od 37 tekem): 1. Pinturault (Fra) 1050, 2. Odermatt (Švi) 969, 3. Schwarz 718, 4. Mayer 700, 5. Kriechmayr (vsi Avt) 675, 32. Kranjec 225, 42. Hadalin 172, 63. Čater 121, 104. Kline 32, 105. Hrobat (vsi Slo) 31. Ženske, slalom (Jasna): 1. Shiffrin (ZDA) 1:44,28, 2. Vlhova (Slk) +0,34, 3. Holdener (Švi) +0,52, 4. Liensberger (Avt) +1,42, 5. Gisin (Švi) +2,24, 6. Bucik +3,07, 9. Slokar (obe Slo) +3,55. Ženske, veleslalom (Jasna): 1. Vlhova (Slk) 2:16,66, 2. Robinson (NZl) +0,16, 3. Shiffrin (ZDA) +0,37, 4. Bassino (Ita) +0,96, 5. Siebenhofer (Avt) +1,34, 12. Bucik +2,32, 13. Robnik +2,46, 15. Slokar (vse Slo) +2,76. Slalom, skupno (po 6 tekmah od 9): 1. Vlhova (Slk) 480, 2. Shiffrin (ZDA) 435, 3. Liensberger (Avt) 410, 4. Gisin (Švi) 375, 5. Holdener (Švi) 305, 15. Bucik 83, 30. Slokar 37, 45. Hrovat 8, 51. Dvornik (vse Slo) 3. Veleslalom, skupno (po 7 od 8 tekem): 1. Bassino (Ita) 510, 2. Worley (Fra) 362, 3. Gisin (Švi) 344, 4. Shiffrin (ZDA) 340, 5. Brignone (Ita) 322, 19. Bucik 77, 28. Robnik 35, 30. Slokar 28, 40. Dvornik (vse Slo) 18. Svetovni pokal, skupno (po 27 od 33 tekem): 1. Gut-Behrami (Švi) 1256, 2. Vlhova (Slk) 1220, 3. Gisin (Švi) 969, 4. Bassino (Ita) 840, 5. Brignone (Ita) 817, 29. Hrovat 192, 34. Štuhec 161, 35. Bucik 160, 58. Slokar 65, 62. Robnik 59, 75. Ferk 43, 91. Dvornik (vse Slo) 21.