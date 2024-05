Letalo v lasti ameriške dostavne družbe FedEx je bilo na poti iz Pariza in med približevanjem Carigradu se mu je pokvarilo nosno podvozje. Obvestili so nadzorni stolp, sprejeti so bili previdnostni ukrepi, preden je letalo nekaj po 8. uri po lokalnem času pristalo.

Pristajalno stezo, na kateri je letalo obstalo na nosu, so po dogodku za preostali promet zaprli, siceršnji promet na letališču pa zaradi incidenta ni oviran.

Boeing v zadnjem obdobju pretresajo številne afere. Med bolj odmevnimi je januarski incident z letalom prevoznika Alaska Airlines Boeing 737 max 9, ki je moralo, potem ko je z njega med letom odpadel panel z vrati, zasilno pristati.

Ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je zaradi tega zamrznila Boeingovo proizvodnjo letal tega modela, ob Boeinga pa zahtevala, da dokaže izboljšanje delovanja in nadzora kakovosti. Družba bo sicer prihodnje leto dobila novo vodstvo, potem ko je zdajšnji glavni izvršni direktor Dave Calhoun prejšnji mesec napovedal, da se konec leta poslavlja s položaja.