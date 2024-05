Ši Džinping je datum prihoda v Srbijo izbral simbolično: namreč, 7. maja leta 1999 so v Beogradu v Natovih zračnih napadih med drugim bombardirali tudi kitajsko veleposlaništvo in ubili tri kitajske novinarje ter ranili 20 ljudi.

Priletel v spremstvu Migov srbske vojske

Letalo kitajskega predsednika je priletelo v spremstvu Migov srbske vojske, na letališču pa ga je pričakala častna straža. Pripravili so tudi kratek folklorni program in goste pozdravili v kitajščini.

RTS 1 zaradi obiska kitajskega predsednika prekinil prenos izbora za pesem Evrovizije

Po vnaprejšnji napovedi je televizijski program RTS 1, da bi lahko prenašal Xijev prihod v Beograd, prekinil torkov prenos polfinalnega izbora za pesem Evrovizije prav v trenutku, ko je nastopala Srbija, in ga prestavil na RTS 2.

»Čez 35 minut prekinjamo prenos Evrovizije. Javili se bomo z letališča Nikola Tesla, da bi pozdravili predsednika Ljudske republike Kitajske Xi Jinpinga,« so ob odločitvi sporočili na RTS. Na družbenem omrežju X je zaokrožil posnetek, na katerem je slišati komentar neznanca iz ozadja ob odločitvi srbske državne televizije: »Zaradi tebe so prekinili prenos Evrovizije!«

Čuje se neko sa RTS-a: "Kaže: prekinuli su Evroviziju zbog tebe haha" 😁 pic.twitter.com/SZd1bjtH8X — Grafa (@graforiks) May 7, 2024

Ekipa zasebne srbske televizije N1, znanih kritikov Vučićeve oblasti, pa je bila deležna nenavadnega posredovanja nekoga, najverjetneje člana 400-članskega Šijevega spremstva, ki jih je zasliševal, kaj počnejo.

Ekipa N1 bila je danas u beogradskom Bloku 70, a povodom posete kineskog predsednika Si Đinpinga Beogradu. Dok se reporter spremao za uključenje u TV program, prišao mu je jedan kineski državljanin i počeo da ga ispituje ko je i zašto je tu. pic.twitter.com/cu6mP25cKc — TV N1 Beograd (@n1srbija) May 7, 2024

V čast obiska kitajskega predsednika so po srbski prestolnici razobesili ogromno kitajskih zastav, stolpnico Kula pa osvetlili v barvah državnih zastav Kitajske in Srbije.

Julija začetek uresničevanja prostotrgovinskega sporazuma

Xi, ki je na petdnevni evropski turneji, je v Srbijo prispel iz Francije, zahodni mediji pa njegov obisk v Srbiji in nato na Madžarskem vidijo kot nadaljevanje širjenja kitajskega vpliva v Evropi.

Kitajska v Srbiji sodeluje pri številnih infrastrukturnih projekih, od izgradnje železnic in avtocest do stadionov, sodelujejo pa tudi pri obnovi termoelektrarn. Kitajska podjetja imajo v lasti tudi pomembne srbske vire: železarno v Smederevu ter rudnika bakra in zlata v Boru, v Beogradu in po Srbiji so tudi že odprli številne veleblagovnice in trgovine s kitajskim blagom.

Srbija svojo gospodarsko priložnost in preboj na kitajski trg vidi v prostotrgovinskem sporazumu, ki bo začel veljati julija letos.

Sporazum, ki je bil podpisan 17. oktobra lani v Pekingu in zajema 10.412 izdelkov iz Srbije in 8930 iz Kitajske, so v Beogradu označili kot »dogodek zgodovinskega pomena za Srbijo«, in to »ne samo z vidika gospodarstva, ampak tudi iz zunanjepolitičnega stališča.«

Vučić: Srbija je ponosna na svoje železno prijateljstvo s Kitajsko

Vučić je pred obiskom kitajskega predsednika izpostavil, da je Srbija ponosna na »železno prijateljstvo s Kitajsko«. Slavnostni uradni sprejem z najvišjimi častmi je sledil danes zjutraj pred srbsko predsedniško rezidenco, na srečanju delegacij obeh držav pa naj bi podpisali okoli trideset dvostranskih sporazumov.

