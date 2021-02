Upor – najbolj državotvorno dejanje kulture

Poslušal sem pred dnevi Prešernov govor. Ničesar nisem slišal. Ker sem starejši občan in že malo naglušen, sem preveril pri mlajši in zaupanja vredni osebi s preverjeno tenkim ušesom. Poleg tega je zadolžena za kulturo in je morala poslušati govor. Prav tako ni ničesar slišala. Potem sem preveril še pri premierju. Njega sem slišal, in sicer, da močno pogreša državotvorno kulturo.