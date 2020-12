Odpovedali superveleslalom v St. Moritzu

Današnjega superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v St. Moritzu zaradi sneženja in močnega vetra ne bo, so sporočili švicarski organizatorji in Mednarodna smučarska zveza. Zaradi ugodnejše vremenske napovedi se nadejajo, da bodo lahko v nedeljo izvedli predvideno drugo tekmo v tej disciplini.