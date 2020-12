Nastop Kranjca je bil nekaj posebnega. Bil je na startu svoje jubilejne stote tekme svetovnega pokala, veleslalom po Gran Risi pa je tudi prvi po smrti očeta, ki je izgubil življenje v delovni nesreči.

Kranjec je izjemoma nastopil s črno čelado z ganljivim sporočilom, da nastopa v spomin na očeta. "Dad, for you!" oziroma "Oče, zate" je napis na čeladi, ki so ga odobrili tudi pri Mednarodni smučarski zvezi.

Vodičan je na startu prve vožnje veleslaloma nosil startno številko tri. Pred Slovencem je vodil Hrvat Filip Zubčić, ki je tudi po nastopu Kranjca zadržal vodstvo. Zaostanek najboljšega slovenskega veleslalomista je znašal 34 stotink sekunde za tretje mesto ob prihodu v cilj.

Nov najhitrejši čas je nato postavil Pinturault, ki je Zubčića za 26 stotink sekunde potisnil na drugo mesto. Švicar Marco Odermatt je zaostal štiri desetinke za tretji čas.

Nato sledi norveški paket. Presenetil je 20-letni Atle Lie McGrath, ki je s številko 29 na startu skočil na četrto mesto (+0,46). Lucas Braathen je vpisal peti čas (+0,51), Leif Kristian Nestvold-Haugen pa si šesto mesto deli s Kranjcem.

Razlike na vrhu so majhne. Kar 12 tekmovalcev je razvrščenih v eni sekundi.

Kranjec je bil v Alta Badii v zadnjih štirih sezonah dvakrat tretji, enkrat četrti in enkrat deveti. Na Gran Risi je osvojil prve točke in nato še prve stopničke v svetovnem pokalu.

V novi sezoni je lahko najbolj zadovoljen s prvim veleslalomom v Santa Caterini, na katerem se je zavihtel na drugo mesto. V Söldnu je bil sedmi, drugi veleslalom v Santa Caterini je končal na 19. mestu.

Na startu je bil tudi Štefan Hadalin, ki s številko 54 ni imel najboljšega izhodišča za preboj v finale z začetkom ob 13.30.

Hadalin ostaja pri veleslalomski ničli. Zadnje veleslalomske točke je osvojil s 25. mestom 2. februarja letos v Garmisch-Partenkirchnu.