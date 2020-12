Na začetku decembra se je rezultatski trend nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju obrnil v smernice, kakršne so si želeli v slovenski reprezentanci. Najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec je na drugem veleslalomu sezone v Santa Caterini zasedel drugo mesto, potem ko je za dvanajst stotink zaostal za Hrvatom Filipom Zubčićem. Osemindvajsetletni Slovenec se je sedmič v karieri uvrstil na zmagovalni oder, sploh prvič pa je zasedel drugo mesto. Kljub uspehu je imel dosežek Kranjca priokus pelinove grenčice, saj je zamudil sijajno priložnost za četrto slovensko veleslalomsko zmago.

Vodičanu je po prvi progi, imenovani po nekdanji italijanski alpski smučarki Deborah Compagnoni, kazalo še bolje, saj si je z agresivno vožnjo priboril skoraj pol sekunde prednosti pred tekmeci, a sta ga manjši napaki na drugi progi stali tretjo zmago v karieri. Hrvat je dosegel svojo drugo zmago, ki si jo je priboril s sijajnim napadom na drugi progi, potem ko je bil po prvi progi šesti. S tretjim mestom se je kot edini alpski smučar drugič na zmagovalni oder uvrstil Švicar Marco Odermatt, ki bo jutri nosil rdečo majico vodilnega veleslalomista. Zmagovalec Söldna Lucas Braathen je razočaral z dvanajstim mestom, tudi preostala norveška četverica finalistov pa je bila vse prej kot zadovoljna z izkupičkom, najboljši je bil Aleksander Aamodt Kilde na devetem mestu.

Glavni slovenski trener Klemen Bergant je pohvalil pristop tako Žana Kranjca kot Štefana Hadalina. Realnost je takšna, da so uvrstitve na zmagovalni oder za slovensko smučanje redke, zmage še redkejše. »Drugo mesto je vsekakor lep rezultat, a tokratni uspeh ima malce grenkega priokusa. Kranjcu namreč nastop na drugi progi ni najbolje uspel. Čeprav je star 28 let, je Žan še vedno v fazi razvoja, kar zadeva zmage in najvišje rezultate. Upam, da čim prej okusi najboljši okus in drugim ne pušča več niti drobtinic,« je kot vselej ambiciozen Klemen Bergant .

»Drugo mesto je super rezultat. Vesel sem, da sem se ponovno povzpel na zmagovalne stopničke. Na prvi progi sem bil zelo hiter, ves čas sem čutil, da sem dobro na poti. Na drugo progo sem se podal enako odločen, a sem naredil več manjših napak in izgubil ravno toliko časa, da sem bil drugi,« je svoj nastop ocenil Žan Kranjec . Na vprašanje, kako se je počutil po prvi progi, ko je prvič v karieri dosegel najhitrejši čas, je Kranjec odgovoril: »Vselej je lepše biti prvi kot slabši. Hkrati pa si moraš dopovedati, da vodilno mesto ne pomeni še ničesar in da moraš še enkrat pokazati vse svoje znanje.«

Namesto tekmovanja vzeli v roke lopato in kidali sneg

V Piemontu v Italiji, ki gosti tekme namesto odpadlih v Val d'Iseru, je med tekmo ves čas padal sneg, zato so bile razmere za tekmo zelo zahtevne. Kljub temu so organizatorji odlično pripravili progo, na kateri je bil dobro na poti tudi Štefan Hadalin, ki je bil s startno številko 54 na dobri poti k uvrstitvi v finale, a je storil napako tik pred ciljem in odstopil. Bolje kot Vrhničan so razmere izkoristili Slovak Andreas Zampa, ki se je na drugo progo uvrstil s številko 66, Avstrijec Adrian Pertl s 63, Finec Samu Torsti s 56, Švicar Semyel Bissig, ki je navdušil na paralelnem veleslalomu v Lechu, z 51, Rus Aleksander Adrienko z 49, Norvežan Atle Lie McGrath z 42. Slovak Adam Zampa je bil s startno številko 37 sedmi, medtem ko je bil denimo najboljši Avstrijec Marco Schwartz 14.

Ker je v noči s sobote na nedeljo zapadlo pol metra snega, so organizatorji danes izgubili boj z naravo, drugi veleslalom v Santa Caterini pa prestavili na današnji dan. Tiskovna predstavnica Špela Pretnar nam je s prizorišča sporočila, da so danes, namesto da bi se odpravili na tekmo, dopoldan vzeli v roke lopate in kidali sneg. Največ snega je bilo na fordu Klemna Berganta. Avto slovenskega trenerja je pomagal spraviti v pogon tudi sobotni zmagovalec Filip Zubčić. »Trenerji pravijo, da bo novozapadli sneg pomrznil in da bo današnja tekma precej trša od sobotne,« je sporočila Špela Pretnar, ki si najbolj želi, da bi jutri Žan Kranjec izenačil njen dosežek izpred dvajsetih let, ko je zmagala na slalomski preizkušnji.