Nekoč so takšno hrano, a brez boljših mesnin, kvečjemu slabo zabeljeno, jedli vojaki, ko so se pripravljali na pohod. Danes si jo privoščijo različni športniki pred maratonskimi preizkušnjami. In delavci ali tisti, ki zgolj radi dobro in poceni jedo. Ponekod, denimo v Vojvodini in mestoma v Avstriji, je to (brez zabele in dodatkov) postna specialiteta v boljših domačih gostilnah in na kmečkih turizmih, ki si jo pogosto privoščijo tudi vegetarijanci. V Vojvodini grenadirmaršu pravijo »rezanci nasuvo« in ga pripravijo z obilico sočno pražene čebule ter ga dobro začinijo z rdečo papriko in osočijo z malce vina, da je izjemno okusna jed vse prej kot »na suho«, kot je soditi po imenu.

Osnovni recept, ki vam ga ponujamo v uporabo, je mogoče preprosto nadgraditi s sezonskimi sestavinami, denimo z gobami ali s kakšnim zeliščem oziroma mesninami po želji. V Avstriji je priljubljena kombinacija z jajcem na oko, ki ga seveda posadimo na vrh porcije grenadirmarša. Posebno se prileže, če ga posujemo z nekaj hrustljavo popečenimi obročki čebule. Pogost dodatek grenadirmaršu so recimo popraženi ostanki pečenke. Nekateri vse skupaj celo posujejo z malo sira in zapečejo v pečici… Značilne priloge so poleg jajca na oko še popečena slanina, pečenice, hrenovke, kranjske klobase in podobno. Po željah in okusu, seveda!

GRENADIRMARŠ – OSNOVNI RECEPT

SESTAVINE ZA 4 OSEBE

500 g

krompirja,

500 g

poljubnih kratkih testenin (krpice),

2

čebuli,

1 žlico

mlete paprike,

1 žličko

kumine,

0,5 dl

vina,

1 dl

oljčnega olja,

morska sol, sveže zmlet poper

1 ščep

majarona ali šetraja,

100 g

poljubne prekajene mesnine (po želji),

1 šopek

peteršilja.

PRIPRAVA

1Ločeno skuhamo testenine in krompir. Krompir olupimo in narežemo na manjše koščke. Čebulo očistimo in čim bolj drobno sesekljamo. Peteršilj nasekljamo.

2V veliko globoko ponev vlijemo olje in dodamo sesekljano čebulo. Če uporabimo mesnine, jih narežemo in dodamo čebuli (klobaso), lahko pa jih popečemo posebej (rezine pancete…). Šele potem pristavimo, ko začne cvrčati, dobro premešamo in čebulo počasi pražimo tako dolgo, da začne nekoliko rjaveti. Dodamo papriko in vino ter premešamo. Ko se vino pokuha, dodamo krompir in ga le nekoliko popražimo, kot kadar pripravljamo pražen krompir, le da mora biti tokrat vse skupaj bistveno bolj sočno.

3Dodamo še testenine, premešamo in vse skupaj še malo popražimo. Izkušeni mojstri pravijo, da je jed ravno pravšnja, ko se začnejo testenine nekoliko prijemati.

4Pripravljeno jed posujemo s peteršiljem in postrežemo samostojno, morda kot prilogo, še veliko boljša pa je kombinacija z veliko skledo sveže zelene oziroma zeljne solate. Izkazal se bo tudi radič.

Čas priprave in kuhanja: 30 minut

BROKOLIJEVA KREMNA JUHA

Potrebujemo

400 g brokolija,

300 g krompirja,

1 majhno čebulo,

50 g kisle smetane,

muškatni orešček,

4 rezine kruha,

4 stroke česna,

morsko sol, sveže zmlet poper,

oljčno olje.

Priprava

V loncu zavremo 8 decilitrov vode. Čebulo narežemo in na olju popražimo. Brokoli očistimo in narežemo. Krompir olupimo in narežemo. Oboje stresemo v krop, ko zavre, kuhamo 15 minut. Odstavimo, dodamo praženo čebulo in vse skupaj gladko zmeljemo s paličnim mešalnikom. Znova pristavimo in dodamo kislo smetano, sol, poper in malo naribanega muškatnega oreščka. Ko zavre, takoj odstavimo. Rezine kruha močneje popečemo in še vroče obilno natremo s česnom. Juho nalijemo v krožnike, zraven pa postrežemo česnove kruhke, ki jih lahko cele ali narezane položimo tudi v juho.

PEČENE KUTINE Z OREHI

Potrebujemo

6 zrelih kutin,

12 polovic orehovih jedrc,

2 limoni (sok),

200 gmasla,

300 g rjavega sladkorja,

1 ščep cimeta,

6 kepic vaniljevega ali čokoladnega sladoleda,

2 dl sladke smetane.

Priprava

Pečico segrejemo na 160 stopinj. Kutine operemo, obrišemo, razpolovimo in izdolbemo peške. V vsako polovico (v izdolbino) položimo polovico orehovega jedrca in žlico sladkorja, posujemo s cimetom in na vrh položimo še košček masla. Visoki pekač namažemo s preostalim maslom in po dnu posujemo preostali sladkor. Nanj naložimo obložene kutine, ki jih previdno obrnemo narobe. S sokom limone vse skupaj polijemo in pečemo 45 minut. Vmes stepemo smetano. Ko se kutine nekoliko ohladijo, jih damo na krožnike ter prelijemo s sokom iz pekača in dodamo sladoled ter smetano.