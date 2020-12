Pouk v Izraelu (Janši je obisk izgovorila še Trumpova birokracija) o trgovini z orožjem so Judi pogojevali z dodatnimi učnimi urami iz Zgodovinskega muzeja holokavsta (Jad Vašem) v Jeruzalemu, kjer so na impozantnih polkrožnih stenah in stropih izpisani najhujši zločinci nad judovskim narodom. Takoj za nacisti so ustaši, sledijo drugi sodelavci nacizma, večinoma iz držav vzhodnega dela Evropske unije, kjer se še vedno večinsko sprenevedajo, da so bili kolaboranti, kot je pri nas vsakodnevno dokazovanje, nedolžne ovčice v jaslicah, piše Aleksander Lucu v rubriki Šepet v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Glede bratenja s Poljaki in Madžari pa so Janši pretekli teden temeljito prepihali glavo v Bruslju (že prej Orbanu in Kaczynskemu ter pogojno Hrvatu Andreju Plenkoviću) in vsem dali priložnost, da se spokorijo, ter možnost častnega izgovora doma, da se je zgodil sporazum. Popravnega izpita ne bo, kajti naslednja neumnost bo pomenila izgon iz EU ali takojšnjo menjavo avtokratov na oblasti, ki jih tako ali tako v vseh treh državah državljani prenašajo s skrajnimi napori.

Sledi pa medklic, ki bi ga morali v sedanji popolni politični godlji vzeti v skrajno resen premislek: tako nemška kanclerka Angela Merkel kot predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen sta ob zaprtih debatah, kaj storiti v Sloveniji, večkrat prišli do imena edine dame, ki bi lahko razsodno, strpno in v evropskem duhu prava in demokracije vodila že povsem politično degradirano Slovenijo. V Bruslju imajo v mislih evroposlanko Ljudmilo Novak, ki pa kot vladna šefinja niti slučajno ne bi smela nastopati kot predstavnica stranke Nova Slovenija, ki je z Matejem Toninom in gromovnikom Jožefom Horvatom že postala prava podružnica SDS.

