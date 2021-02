nedeljski dnevnik jure robežnik skladatelj

To pot so ubrale mnoge, za katere je napisal glasbo – Presenečenja, Ptica vrh Triglava, Na vrhu Nebotičnika, Pegasto dekle, Lastovka, Maja z biseri, Ljubljančanke, Mlade oči, Ti si moja ljubezen…

Jure Robežnik se je rodil leta 1933 v Ljubljani. Na filozofski fakulteti je študiral germanistiko, domače okolje pa ga je preželo z izvrstnim čutom za glasbo. Dodatno znanje si je z učenjem klavirja nabiral pri Glasbeni matici, ki je stala čez cesto od njihovega domovanja. Že v času študija je bil med pionirji slovenske zabavne glasbe.

»Vsako leto so nas po nekajkrat preselili iz ene stavbe v drugo. Proti koncu vojne, ko so nas preletavali bombniki, pa smo stalno bežali v zaklonišča, tako da je bilo takrat pouka bolj malo. Vseeno pa smo imeli vsaj to srečo, da je potekal v slovenščini. Žena, ki je bila doma čez Savo, v Črnučah, ga je imela v nemščini.«

»Zelo, že s tem, da sem tam spoznal ženo. V časih, ko smo bili mladi, smo gledali na svet s hrepenenjem. Ni bil tako blizu, kot je danes, če seveda odmislimo ta koronačas. Morda je bil razlog, da sem šel študirat jezike, prav to hrepenenje po svetu.«

»Obseden sem s potovanji. Že kmalu sem šel z Janezom Čukom in Janezom Gregorcem na avtostop v Stockholm, kjer smo vse poletje pomivali posodo v restavraciji. Enkratno doživetje je bilo tudi igranje po ameriških vojaških bazah v Franciji, kar nam je uredil prijatelj, ki je neke noči kmalu po vojni s čolničkom odveslal do Trsta, od tam pa odšel do strica v Francijo. Igrali smo jazz in pesmi iz muzikalov, občasno se nam je pridružil še Vinko Globokar, ki se je pozneje podal v drugačne vode. Še danes sva prijatelja. Odkar je odšel Mojzes (Mojmir Sepe), sva še edina glasbenika tiste generacije.«

»V petdesetih letih je bilo vokalne glasbe bolj malo. Pri Big bandu na primer je pevka le vsake toliko prišla na oder. S pojavom Elvisa Presleyja je začel vokal pridobivati veljavo. Obenem Radio Ljubljana ni imel v arhivu vokalne glasbe, zato so nas nagovorili, da smo se začeli ukvarjati s tem.«

»Naš vzornik in mentor je bil Bojan Adamič, zelo prijazen človek. Nas mlajše je spodbujal, naj pišemo. Vse je izšlo iz radijskega Big banda, 'Adamičevega orkestra'.«

»On je bil tri leta starejši od mene, kar v zrelih letih ni nič, če pa jih imaš 18, on pa 21 in je že velik zvezdnik, trobentar v Adamičevem orkestru, je to kar velika razlika. Nekaj let pred Mojzesom sem spoznal Atija Sossa. Poleg radia kot nekega veznega člena je bila zbirališče glasbenikov in mladih kulturnikov promenada pri Nami in naprej po Cankarjevi. Tam smo se večinoma spoznali.«

»Big bande – Woody Herman, Duke Ellington, Glenn Miller. V Sloveniji tega skorajda ni bilo. Pravzaprav smo kar orali ledino, mislim Adamič. Pred nami je bil manjši ansambel, ki je igral v baru Slon in ga je vodil Feri Souvan. Spomnim se tudi pevca Zorana Kržišnika, med letoma 1957 in 1986 ravnatelja Moderne galerije, ki sem ga srečal na radiu.«

»Haha, to je pa smešno vprašanje, takrat sploh še ni bilo magnetofona. V program je šlo vse v živo.«

»Več ali manj je šlo za osebne, prijateljske vezi. Recimo Gregor Strniša, ki je bil zame prvi od teh velikih piscev, je bil moj in ženin kolega. Skupaj smo leta 1952 vpisali germanistiko. Ko je prišla pobuda, da je treba delati vokalne pesmi, sem ga nagovoril, 'daj, boš malo zaslužil', in potem je šlo to naprej. Omeniti moram še enega veterana, Ježka. On je bil starejši, pisal je besedila in tudi kakšno vižo je pogruntal.«

»Različno. Načeloma naj bi bila prej glasba. Vem, pisci besedil bodo rekli obratno. Kar smo imeli napisano, smo si predali nekje v Ljubljani, večinoma na radiu, še lepše v Turistu čez cesto, ki je imel krasen gostinski vrt.«

»Težko rečem. Jih je le bilo kar nekaj odličnih. S Strnišem sva začela, potem je bila Elza Budau, tudi z Dušanom Velkavrhom smo bili družinski prijatelji in tako naprej.«

»Vi res hočete, da se komu zamerim… Kaj mi že uide iz glave… Za Eldo Viler sem pisal z veseljem, pa za Majdo Sepe, seveda. Bila je cela plejada teh pevcev. Lado Leskovar, Marjana Deržaj pa Bele vrane.«

»Mojzesova Vzameš me v roke. To podpišem.«

»Za vse, kar smo napisali za radio, smo dobili korekten honorar. Ni bilo bogastvo, ampak vseeno lepo. Ko sem oddal pesem, sem šel na blagajno in tam mi je punca odštela denar, kar pravljično vsoto za današnje čase. Nekaj časa bi lahko živel le od honorarjev. No, saj tudi sem. V službo sem šel razmeroma pozno, pri osemindvajsetih.«

»Morda je nekaj na tem, predvsem pa je prišla drugačna glasba. Sam čutiš, da nisi več v tem. Moraš biti v skladu z dobo, v kateri pišeš. Prišli so novi časi, kantavtorji Šifrer, Domicelj… Tako je bilo tudi s Slovensko popevko, ki je zamrla v sredini sedemdesetih. Bila je duh nekega časa, ki je minil.«

»Mogoče Presenečenja. Pa Človek, ki ga ni, Mlade oči…«

»Na radiu slišim več odličnih mladih vokalistk, pa niti ne vem njihovih imen. Recimo Nuša Derenda je krasno zapela Mlade oči.«

»Seveda. Je pa iz nekega drugega časa. Nekoliko težje si ga predstavljam, da bi leta 1973 na Slovenski popevki zapel pesem Leti, leti, lastovka.«

»Ko grem iz hiše, je zame glavno, da se dobim s starimi prijatelji. Tega zdaj ni. Pa na fitnes sem hodil. Ostanejo mi lepi sprehodi okrog Koseškega bajerja. Z ženo imava na srečo doma veliko knjižnico, tako da nisva preveč pred televizorjem. Zdajle grem pa čez pol ure z vnukinjo do Čada po nekaj priboljškov za dva dni.«

»Razvoj sveta, civilizacije gre sedaj mnogo hitreje. Pred tisoč leti se v sto letih ni veliko spremenilo. Ciklus sprememb je vedno krajši. Starejši idealiziramo preteklost, z nostalgijo se spominjamo lepih starih časov. Odnos mladih je drugačen, sedanja hitrost jih ne moti in se je niti ne zavedajo. In prav je tako. Mislim pa, da onega hrasta čez tisoč let več ne bo. Ostal bo Orion.«